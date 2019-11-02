"Geleceğin Tarımı ve Tarımda Verimlilik" paneli

Eski TBMM Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, gelecek bir yıl içerisinde vatandaşın bütün kamu hizmetlerini memurla karşılaşmadan e-devlet yoluyla almasının hedeflendiğini söyledi.

Yıldırım, ATO Congresium'daki Verimlilik ve Teknoloji Fuarı çerçevesinde düzenlenen "Geleceğin Tarımı ve Tarımda Verimlilik" panelinde yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılıkta esasın ölçek ekonomisine uygun üretim yapmak, geleneksel tarımdan elektronik, dijital tarıma geçmek olduğunu belirtti.

Belirli bir alandan elde edilebilecek ürünün artırılması halinde maliyetlerin aşağıya çekilebildiğini ve bu kapsamda küresel rekabette öne çıkıldığını ifade eden Yıldırım, "Akıllı sistemleri kullanarak, toprağı daha verimli kullanarak, alın terine akıl terini katarak iş yapacağız." diye konuştu.

AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'nin altyapı kalitesinin artırıldığını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin yolları, demiryolları, hava alanları, deniz limanları ve akıl yolları... Yani internet, geniş bant erişim yolları... Bunları geliştirdik. Ne oldu bunları geliştirince? Türkiye'nin ihracatı arttı, ekonomisi büyüdü, refahı arttı. Türkiye dünya ülkeleri sıralamasında daha yukarıya tırmandı. En çarpıcı gelişme altyapıda. Türkiye 2002'de altyapı gelişmişliği bakımından dünyada 39'uncu sıradaydı, 9'uncu sıraya yükseldi. Bugün Türkiye dünyanın en gelişmiş altyapısına sahip dokuzuncu ülkesi. Bu da Türkiye'ye yakışır, Türkiye bunu hak ediyor. Bunu bölünmüş yollarla, hızlı trenle ve havayoluyla seyahat ettiğinizde, telefonunuz internete bağlandığında görüyorsunuz. Ülkemiz, insanımız bu hizmetleri hak ediyor. Biz de insanımızın hak ettiği bu hizmetleri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdik. Ama bu sadece bir başlangıç. Bu altyapı. Üstyapıyı gençler inşa edecek. Akıl terini bu akıl yolları üzerinden dökeceksiniz. Ülkemize yeni buluşlar, yeni hizmetler güzel işler yapacaksınız. Buna inanıyoruz, biz gençlerimize güveniyoruz."