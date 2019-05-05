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Geleceğin teknoloji yıldızı olmak isteyen gençler hünerlerini sergiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 18:26 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, geleceğin teknoloji yıldızı olmayı hedefleyen 440 genç, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında hünerlerini sergiledi.

Geleceğin teknoloji yıldızı olmak isteyen gençler hünerlerini sergiledi

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, geleceğin teknoloji yıldızı olmayı hedefleyen 440 genç, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında hünerlerini sergiledi.
Cumhurbaşkanlığı'nın 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan Deneyap Projesi'nde yer almak isteyen öğrenciler, Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda 5 Mayıs'ta uygulamalı sınava girdi. Sınav, 5 Mayıs'ta Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Hakkari, İzmir, Muğla, Konya, Trabzon ve Manisa'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Manisa Valisi Ahmet Deniz, sınavın yapıldığı Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nu ziyaret etti. Vali Deniz'e ziyareti sırasında Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yunus Öztürk, Turgutlu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Eksür de hazır bulundu. Vali Ahmet Deniz, "Deneyap Atölyeleri'nde yetişen çocuklarımız, Türkiye'nin teknolojik geleceği için çok önemli yerlerde yer alacaklar. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar için yapılan her şey çok değerli. Deneyap, inşallah geleceğin bilim insanlarını ve araştırmacıları olabilecek öğrencileri ortaya çıkaracak. Türkiye gelecek yıllarda bu çocuklarımız sayesinde gerçekten güzel yerlere varacak" dedi. Vali Deniz, salonun dışında bekleyip çocuklarının başarılı olması için dua eden velilerle de bir süre sohbet etti.
JÜRİ KARŞISINDA UYGULAMALI SINAV
Deneyap'ın ilk aşaması olan yazılı sınav, 17 Mart'ta yapılmıştı. Yazılı sınavı başarı ile geçenlerin katılmaya hak kazandığı uygulama temelli proje çalışması, bugün spor salonlarında gerçekleştirildi. Sınavda öğrenciler kendilerine sunulan tema doğrultusunda özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri proje tasarımı yaparak, tamamlanan projelerini de jüri üyelerine belirlenen süre dahilinde anlattı. Jüri üyeleri, öğrencilerin, kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konu ile ilgili bilgi sahibi olma becerileri dikkate alınarak değerlendirmede bulunacak. Sınavda başarı sağlayan öğrenciler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne kabul edilerek, geleceğin teknoloji yıldızı olma hedefine bir adım daha yaklaşacak.
81 İLDE KURULACAK
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışması sonucu başlatılan proje ile Türkiye çapında 81 ilde Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezlerinde Deneyap Atölyeleri kurulacak. Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücünü oluşturmak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek amacıyla yola çıkan Deneyap, bu alanda ilgisi ve yeteneği olan gençleri, bir araya getiriyor. Geleceğin bilim insanları, araştırmacıları, girişimcileri olabilecek öğrencileri ortaya çıkaracak olan Deneyap, gençleri Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayan, üretken, yenilikçi bireyler olma yolunda destekleyecek.
ROBOTİK KODLAMA'DAN UZAY TEKNOLOJİLERİNE
Deneyap eğitim modeli, iki yaş grubundaki öğrencilerin girişimcilik, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerileri kazanmalarına yönelik olarak tasarlandı. Deneyap'ta, ortaokul (4 ve 5'inci sınıf okuyanlar) ve liseye (8 ve 9'uncu sınıf) başlangıç çağındaki gençler, Tasarım-Üretim, Robotik-Kodlama, Elektronik Programlama, Yazılım Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri gibi alanlarda eğitimler alacak. Toplamda 3 yıl, hem temel teknoloji yetkinlikleri ve özel ilgi alanlarında derinleşme, hem de proje üretme kabiliyeti elde edecek olan öğrenciler, bu gelişim süreci sonunda geleceğin teknoloji yıldızları haline gelecek. Deneyap, ilk etapta 12 ilde hayata geçirilecek.
Bir tanesi de Deneyap Atölyesi olarak Manisa'nın Turgutlu İlçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Turgutlu Şehit Tolga Artug Gençlik Merkezi'nde hayata geçmiş olacak. Diğer şehirlerde de atölyeler hızlı bir şekilde açılacak. Deneyap, 2020 yılı sonuna kadar tüm illerde gençlerle buluşmuş olacak.

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Geleceğin teknoloji yıldızı olmak isteyen gençler hünerlerini sergilediGeleceğin teknoloji yıldızı olmak isteyen gençler hünerlerini sergilediGeleceğin teknoloji yıldızı olmak isteyen gençler hünerlerini sergilediGeleceğin teknoloji yıldızı olmak isteyen gençler hünerlerini sergiledi

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