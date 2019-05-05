Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam, "Uygulama sınavı yaptığımız 12 ilimizde ortaya çıkacak öğrencilerimiz, bundan 10 yıl sonra Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı'nın kahramanları olarak milli teknolojiye çok büyük katkılar sağlayacaktır." dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışması sonucu başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında, Erzurum'da 5 bin 400 öğrenci uygulama sınavına tabi tutuldu.
Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan proje kapsamında kentteki Palandöken Spor Salonu'nda düzenlenen uygulama sınavında, öğrenciler kendilerine dağıtılan materyalleri en güzel ve farklı şekilde tasarlamak için yarıştı.
- Sınav 12 ilde eş zamanlı yapıldı
Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Hakkari, İzmir, Manisa, Muğla, Konya ve Trabzon'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulama sınavında başarılı olan öğrencilere, proje kapsamına alınarak eğitim verilecek.
Milli teknoloji hamlesinin itici gücünü oluşturmak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek amacıyla hazırlanan proje ile geleceğin bilim insanı, araştırmacısı ve girişimcileri olabilecek öğrencilerin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.
Kökçam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak dörtlü protokolle 2020 yılının sonuna kadar 81 ilde bu atölyeleri kurmak gibi bir hedefleri olduğunu söyledi.
Gün içinde aynı saatte 12 ilde bu uygulama sınavını yaptıklarını dile getiren Kökçam, şöyle konuştu:
"Böyle bir uygulama sınavının modeli Türkiye'de ilk kez yapılıyor. Uygulama sınavı yaptığımız 12 ilimizde ortaya çıkacak öğrencilerimiz, 10 yıl sonra Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı'nın kahramanları olarak milli teknolojiye çok büyük katkılar sağlayacak. 2023 yılına, Cumhuriyetimizin 100. yılına kadar Türkiye'de bu eğitim modelinden geçmiş 50 bin öğrenci hedefliyoruz. Bu bir hayal değil. Tüm planlamalarımızla bu hedefe ulaşabilecek altyapıya hakimiz."
Kökçam, ortaokul grubunda 4 ve 5'inci sınıf, lise grubunda ise 8 ve 9'uncu sınıf ile lise hazırlık öğrencilerini sınava aldıklarını anlatarak, şunları kaydetti:
"Bu çocuklarımızla 3 yıllık bir süreç yürütüyoruz. Çok kısa vadeli bir eğitimden bahsetmiyoruz. Robotik, elektronik programlama, yapay zeka, enerji teknolojileri, mobil uygulama programlama, havacılık, uzay, yazılım teknolojileri gibi 10 farklı alanda uzun soluklu eğitimler veriyoruz. İnanıyoruz ki bu öğrencilerimiz 3-5 yıl sonra uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil eden, çok büyük emekler ve başarı ortaya koyan gençler olacaktır."
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