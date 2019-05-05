Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan proje kapsamında kentteki Palandöken Spor Salonu'nda düzenlenen uygulama sınavında, öğrenciler kendilerine dağıtılan materyalleri en güzel ve farklı şekilde tasarlamak için yarıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışması sonucu başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında, Erzurum'da 5 bin 400 öğrenci uygulama sınavına tabi tutuldu.

Milli teknoloji hamlesinin itici gücünü oluşturmak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek amacıyla hazırlanan proje ile geleceğin bilim insanı, araştırmacısı ve girişimcileri olabilecek öğrencilerin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Kökçam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak dörtlü protokolle 2020 yılının sonuna kadar 81 ilde bu atölyeleri kurmak gibi bir hedefleri olduğunu söyledi.

Gün içinde aynı saatte 12 ilde bu uygulama sınavını yaptıklarını dile getiren Kökçam, şöyle konuştu:

"Böyle bir uygulama sınavının modeli Türkiye'de ilk kez yapılıyor. Uygulama sınavı yaptığımız 12 ilimizde ortaya çıkacak öğrencilerimiz, 10 yıl sonra Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı'nın kahramanları olarak milli teknolojiye çok büyük katkılar sağlayacak. 2023 yılına, Cumhuriyetimizin 100. yılına kadar Türkiye'de bu eğitim modelinden geçmiş 50 bin öğrenci hedefliyoruz. Bu bir hayal değil. Tüm planlamalarımızla bu hedefe ulaşabilecek altyapıya hakimiz."