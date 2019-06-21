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Geleceğin yıldız sporcuları, Büyükçekmece Spor Akademisi’nde yetişiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 13:03 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesi tarafından 7-14 yaş grubu için düzenlenen Yaz Spor Okulu yeni dönemde de binlerce öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından 7-14 yaş grubu için düzenlenen Yaz Spor Okulu yeni dönemde de binlerce öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Öğrenciler için ücretsiz atletizm, basketbol, bisiklet, futbol, güreş, kaleci eğitimi, tenis, voleybol ve taekwando gibi branşlarda uzman antrenörler nezaretinde eğitim veren Büyükçekmece Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü çocukları küçük yaşlardan itibaren ilgi duydukları spor alanında eğitiyor.
Akademiye geçiş imkanı
Her yıl olduğu gibi bu dönem sonunda da futbol, voleybol, atletizm, okçuluk ve bisiklet branşlarında yetenekleriyle öne çıkan çocuklar kurs bitiminde lisans almaya hak kazanarak Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi’ne geçiş yapıyor. Büyükçekmece Belediyesi’nin ilçe genelindeki spor tesislerinde farklı branş ve farklı yaş aralığında devam eden yaz spor okulu 28 Ağustos tarihinde sezonu kapatacak.
“Büyükçekmeceli çocuklar sporda da yetenekli”
Çocukları farklı spor branşlarıyla tanıştıran Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün “Her yıl 3 bine yakın öğrenci Yaz Spor Okulları’ndan mezun oluyor. 8 hafta süren eğitimlerin sonucunda çocuklarımız yeteneklerini keşfediyor. Uzman antrenörlerimiz tarafından verilen spor derslerinden hiçbir ücret talep etmiyoruz. İlk kez sahaya çıkan ve sporla tanışan yavrularımız Yaz Spor Okulları’nda hem öğreniyor hem de eğleniyor. Büyükçekmeceli çocuklar sporda da yetenekli” ifadesini kullandı.

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