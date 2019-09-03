"Geleceğini Kendin Tasarla Projesi" mezunlarını verdi

İSTANBUL (AA) - Geleceğini Kendin Tasarla Projesi kapsamında 1 yıl süreyle 3D yazıcıda baskı ve tasarım eğitimi alan 200 kursiyer, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin Tasarım Okulu'ndan sertifikalarını alarak mezun oldu.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Florya tesislerinde gerçekleştirilen "Geleceğini Kendin Tasarla Projesi"nin kapanış töreninde yaptığı konuşmada, geçen yıl İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen projeyi başarıyla tamamlamanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Bu süreçte projeye kaynak sağlayan İstanbul Kalkınma Ajansına, iş birliğinden dolayı İstanbul Kadın ve Erkek Terziler Esnaf Odası Başkanı ve yönetimine, projede görev alan eğitmenlere ve öğrencilere teşekkür eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"3 boyutlu yazıcıda baskı ve tasarım eğitimi verdiğimiz bu proje sayesinde yüzlerce öğrenci, çok sayıda esnaf ve sanatkarla bir araya geldik. Gençlerimizin teknolojiye olan ilgisi ve öğrenme becerisini aynı şekilde esnaf ve sanatkarımızda da görmek, bir esnaf temsilcisi olarak beni çok mutlu etti ve gururlandırdı. 3 boyutlu yazıcıda tasarım yapmakta son derece istekli olan terzilerimiz var. Yine proje kapsamında kurduğumuz Tasarım Okulu'nda eğitim gören her bir gencimiz, bizim de ufkumuzu genişleten fikirlerini hayata geçirmek için can atıyor. Bugün pek çoğu da burada. Sevgili gençler inanıyorum ki sizleri çok parlak bir gelecek bekliyor. Bu süreçte size sonsuz başarılar diliyorum."