Gelecek 2. nesile güncellendi: Samsung Galaxy Z Fold 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy Z Fold 2 sonunda gerçek oldu. Gerek Samsung içi kaynaklardan gerekse de çeşitli sızıntı kaynakları aracılığıyla Samsung'un yeni nesil katlanabilir akıllı telefonuna dair pek çok bilgi paylaşıldı. Bugün ise Samsung, tüm bu söylentileri deyim yerindeyse gerçeğe dönüştürdü ve sahneye Samsung Galaxy Z Fold 2 ile çıktı.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 2 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Samsung Galaxy Z Fold 2 özellikleri arasında 6,2 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran var. Bu ekran tabi ki tek değil. Samsung Galaxy Z Fold 2'nin içinde 7,6 inç büyüklüğünde katlanabilir AMOLED bir ekran bulunuyor. Üstelik bu ekran 120 Hz yenileme hızını destekliyor. Parmak izi okuyucusu ise cihazın ekranına entegre edilmiş durumda. Telefonun ekranının altında ise Snapdragon 865+ işlemcisi, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Galaxy Z Fold 2 gücünü ise 15W hızlı şarj destekli 4,500 mAh değerindeki pilinden karşılıyor.

Samsung Galaxy Z Fold 2'nin kameralarına geçelim. Samsung Galaxy Z Fold 2 Galaxy Note 20 ile bir hayli benzer kamera özelliklerine sahip. Galaxy Z Fold 2'de 64 MP çözünürlüğünde ana kameraya ek olarak, 16 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 12 MP çözünürlüğünde telefoto kamera bulunuyor. Bu kamera kurulumu 3x optik zoom ve 30x dijital zoom yapabiliyor. Katlanabilir akıllı telefon ön tarafında bir, içinde ise bir adet olmak üzere iki adet 10 MP çözünürlüğünde selfie kamerası sunuyor.