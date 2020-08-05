HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Gelecek 2. nesile güncellendi: Samsung Galaxy Z Fold 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Gelecek 2. nesile güncellendi: Samsung Galaxy Z Fold 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.08.2020 18:57 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Note 20 ailesinin ardından katlanabilir akıllı telefonu Samsung Galaxy Z Fold 2'yi de sahneye çıkarttı. Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonu Samsung Galaxy Z Fold 2, ilk Galaxy Fold'a göre yeni yetenekler kazanmış durumda. Peki Samsung Galaxy Z Fold 2 özellikleri neler? Samsung Galaxy Z Fold 2 fiyatı ne kadar?

Gelecek 2. nesile güncellendi: Samsung Galaxy Z Fold 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy Z Fold 2 sonunda gerçek oldu. Gerek Samsung içi kaynaklardan gerekse de çeşitli sızıntı kaynakları aracılığıyla Samsung'un yeni nesil katlanabilir akıllı telefonuna dair pek çok bilgi paylaşıldı. Bugün ise Samsung, tüm bu söylentileri deyim yerindeyse gerçeğe dönüştürdü ve sahneye Samsung Galaxy Z Fold 2 ile çıktı.

Galaxy Z Fold 2-1

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 2 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Samsung Galaxy Z Fold 2 özellikleri arasında 6,2 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran var. Bu ekran tabi ki tek değil. Samsung Galaxy Z Fold 2'nin içinde 7,6 inç büyüklüğünde katlanabilir AMOLED bir ekran bulunuyor. Üstelik bu ekran 120 Hz yenileme hızını destekliyor. Parmak izi okuyucusu ise cihazın ekranına entegre edilmiş durumda. Telefonun ekranının altında ise Snapdragon 865+ işlemcisi, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Galaxy Z Fold 2 gücünü ise 15W hızlı şarj destekli 4,500 mAh değerindeki pilinden karşılıyor.

Galaxy Z Fold 2-3

Samsung Galaxy Z Fold 2'nin kameralarına geçelim. Samsung Galaxy Z Fold 2 Galaxy Note 20 ile bir hayli benzer kamera özelliklerine sahip. Galaxy Z Fold 2'de 64 MP çözünürlüğünde ana kameraya ek olarak, 16 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 12 MP çözünürlüğünde telefoto kamera bulunuyor. Bu kamera kurulumu 3x optik zoom ve 30x dijital zoom yapabiliyor. Katlanabilir akıllı telefon ön tarafında bir, içinde ise bir adet olmak üzere iki adet 10 MP çözünürlüğünde selfie kamerası sunuyor.

Galaxy Z fold 2-2

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 2 FİYATI

Samsung Galaxy Z Fold 2'nin fiyatı 2,000 euro seviyesinden başlayacak. Yeni katlanabilir akıllı telefon 1 Eylül'den itibaren mistik siyah, mistik bronz ve mistik yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDuygu aşka geldi!Duygu aşka geldi!
Samsung Galaxy Note 20 ailesi tanıtıldı!Samsung Galaxy Note 20 ailesi tanıtıldı!
Boğaz tahrişi: Neden olur, nasıl geçer?Boğaz tahrişi: Neden olur, nasıl geçer?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran görüntüler: Polisler kamera kayıtlarını görünce ağladı

Kan donduran görüntüler: Polisler kamera kayıtlarını görünce ağladı

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni fiyat

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni fiyat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Kendimi yakacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Kendimi yakacağım

Survivor Nisa geri dönüyor! ‘Hazır olun’

Survivor Nisa geri dönüyor! ‘Hazır olun’

Koronavirüse karşı yarın en yoğun denetim yapılacak

Koronavirüse karşı yarın en yoğun denetim yapılacak

'Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim'

'Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim'

İlginizi Çekebilir

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar!

Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar!

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

iPhone 12'nin ilk özelliği sizi çok şaşırtacak!

iPhone 12'nin ilk özelliği sizi çok şaşırtacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iPad'e büyük rakip: Samsung Galaxy Tab S7 ve Samsung Galaxy Tab S7+ tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Samsung'tan iPad'e iki dişli rakip!

Güç içlerinde: Samsung Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Samsung Galaxy Note 20 ailesi tanıtıldı!

Devir değişiyor: ABD'de uçan arabalara ilk trafik ruhsatı çıktı!

Sonunda bu da oldu: Uçan otomobillere ruhsat verdiler!

Elon Musk Avrupalıları sevindirdi: Cybertruck'ın küçük versiyonu büyük olasılıkla yolda!

Elon Musk'tan sevindiren yeni versiyon açıklaması!

Bir canavar doğuyor: Xiaomi Mi 10 Pro Plus tanıtım tarihi açıklandı!

Donanım canavarı telefonun tanıtım tarihi belli oldu!

AnTuTu açıkladı: İşte Temmuz ayının en iyi Android telefonları!

İşte birbirinden güçlü en iyi 10 telefon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.