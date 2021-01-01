"Gelecek 6 Ayda 250 Milyon Doz Aşı Üreteceğiz"

BioNTech’in kurucusu Prof. Uğur Şahin, eşi Dr. Özlem Türeci ile birlikte Spiegel dergisine verdiği röportajda, yılın ilk altı ayı içinde 250 milyon doz aşı üreteceklerini duyurdu. Aşı üretim miktarını arttırabilmek için çeşitli imkanları araştırdıklarını bildiren Şahin, üretim kapasitesinin arttırılması için yoğun bir çaba içinde olduklarını söyledi. "Aşı üretimini artırmak için yeni ortaklar bulmayı hedefliyoruz. Ancak üretimi bugünden yarına yükseltmek hiç kolay değil. Dünyanın çeşitli yerlerinde hemen anında yüksek kalitede aşı üretebilecek hazır tesisler yok" diyen Prof. Şahin, BioNTech’in Almanya’nın Marburg kentinde satın aldığı yeni üretim tesisinin planlanandan daha önce, muhtemelen Şubat ayında üretime hazır olacağını ve bu tesisin de devreye girmesiyle yılın ilk altı ayı içinde 250 milyon doz aşı üretebileceği açıkladı. AB'ye aşı siparişinde geç kaldığı eleştirisi Avrupa Birliği’nin (AB) aşı sipariş politikasını eleştiren Prof. Şahin, ABD’nin AB’den çok daha hızlı davranarak, Temmuz ayında sipariş verdiğini ve 600 milyon doz aşıyı rezerve ettiğini söyledi.

AB’nin Kasım ayında sipariş kararı aldığını ve 300 milyon doz ısmarladığını, bunun da kendisini şaşırttığını ekleyen BioNTech’in yöneticisi, "AB’de kararlar diğer ülkeler kadar hızlı alınmıyor. Çünkü üye ülkelerin ortak karar alması gerekiyor. Bu da zaman kaybına yol açtı" dedi. Şahin, Almanya için yeterince aşı üreteceklerini ve burada bir sıkıntı yaşanmayacağını ifade etti. Dr. Özlem Türeci de, AB’yi eleştirerek, birliğin farklı firmaların yeterli sayıda aşı üreteceğinden yola çıktığını, ancak yanıldığını, birçok şirketin zamanında teslimat yapamayacağının anlaşıldığını ifade ederek, "Oluşan açığı kapatabilmek için geç kalındı" diye konuştu. Aralarında Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder'in ve muhalefet partilerinden FDP‘nin (Hür Demokratlar) Genel Başkanı Christian Lindner olduğu çok sayıda Alman siyasetçi geçtiğimiz günlerde aşı üretiminin hızlandırılmasını talep etmişti. "Aşımızın mutasyonlara olan tepkisini test ediyoruz" BioNTech'in tıbbi şefi olan Dr. Türeci, aşının iki kez yapılması gerektiği, hatta bir yıl geçtikten sonra üçüncü kez yapılmasının etkisini arttıracağı bilgisini verirken, Prof. Şahin Covid-19’un mutasyonlarından çekinmediğini, geliştirdikleri aşının bu mutasyonlara karşı da etkili olacağına inandığını kaydetti. Şahin,"Şu anda aşımızın mutasyonlara olan tepkisini test ediyoruz. Çok yakın bir zamanda bunun da sonucunu alacağız" diye konuştu.