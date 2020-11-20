Gelecek gelmek üzere: Mini Vision Urbanaut konsepti örtüsünü kaldırdı

Geleceğin otomobilleri artık çok yakın. Burada geleceğin otomobillerinden kasıt ise uçan otomobiller veya moleküler transportasyon kullanan otomobiller değil. Yani bildiğiniz ışınlanma. Buradaki kasıt, elektrikli, çevreci, teknolojik altyapısı daha da gelişmiş ve insan hatası en aza indirgenmiş otomobiller. Saydığımız mottolar ile hareket eden birçok firma var günümüzde. Belki de en çok bilineni ilk aklınıza gelen o marka. Fakat bu anlamda ilginç bir konsept otomobil ile karşımıza çıkan bir marka daha var; O marka BMW çatısı altında bulunan İngiliz üretici Mini. Zira Mini, Mini Vision Urbanaut konsept modelini görücüye çıkartmış durumda.

MİNİ VİSİON URBANAUT YOLCULARINA ALAN SUNACAK

Mini Vision Urbanaut konsept, otomobilden çok bir minivanı andırıyor. Dijital olarak tasarlandığı söylenen otomobilin şeffaf materyaller ile donatıldığı söyleniyor. İçerisinde daha fazla dijital altyapıyı barındıran Mini Vision Urbanaut, Mini'nin paylaştıklarına bakılırsa seyahat ederken zaman geçirilebilecek bir alan sunuyor. Mini Moments adı verilen kişileştirme seçenekleri ile aracın pek çok detayı değiştirilebiliyor. Chill, Wanderlust ve Vibe adı verilen üç kişiselleştirme modu, Mini Tokens adındaki sistem ile aktif hale getirilebiliyor.