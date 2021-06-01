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Gelecek Hafta sonuna Kadar 12 Milyon Doz Daha Biontech Aşısı Geliyor

01.06.2021 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki hafta sonuna kadar Türkiye’ye 12 milyon doz daha Pfizer-Biontech aşısının geleceğini söyledi

Gelecek Hafta sonuna Kadar 12 Milyon Doz Daha Biontech Aşısı Geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki hafta sonuna kadar Türkiye’ye 12 milyon doz daha Pfizer-Biontech aşısının geleceğini söyledi.

Biontech şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin’le, Sağlık Bakanı Koca bir görüşme daha gerçekleştirdi. Prof. Dr. Şahin, Bakan Koca’ya 12 milyon doz daha aşının Türkiye’ye ihraç edilmesi için gerekli izinleri aldıklarını ve sevkiyatın önümüzdeki hafta sonuna kadar yapılacağını söyledi. Bakan Koca gazetecilere verdiği bilgide Prof. Dr. Şahin’in söylediği şekilde 30 milyon doz aşının bu ay içerisinde teslim edilmesi halinde Türkiye’de Haziran sonuna kadar aşılamada 20 yaşa kadar inilebileceğini söyledi.

Türkiye, son olarak Prof. Dr. Uğur Şahin’de telekonferans yöntemiyle katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından Biontech firmasıyla 120 milyon doz aşılık bir anlaşma yapıldığını açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Koca, bir kez daha Prof. Dr. Uğur Şahin’in bu ay içerisinde Türkiye’ye gelmesini beklediklerini de belirtti.

Öte yandan dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerli aşı konusunda yıl sonunu işaret etmesine karşın Sağlık Bakanı Koca, Eylül ayı tarihini verdi. Bakan Koca, Türkiye’deki Çin, alman ya da gelmesi beklenen Rus aşısının yerine yerli aşıyı beklemek isteyenlere Eylül ayında yerli aşı seçeneğini sunacaklarını söyledi.

Türkiye’de bugün itibariyle 50 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlanmış durumda. 50 ve ya üzerindeki vatandaşların aşılanmasıyla birlikte aşılama planında ikinci kademe de tamamlanmış olacak. Vatandaşlar Pfizer-Biontech yada Çin Sinovac aşısından arzu ettiği birini olabiliyor.

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