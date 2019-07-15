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"Gelecek nesiller 15 Temmuz destanından ilham ve güç alacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 22:27 | Son Güncelleme

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: - "15 Temmuz öyle bir destandır ki, bundan sonraki nesiller, bu d​​estanı okuyarak, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkma ilhamı ve gücü alacaklardır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla organize edilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"na katıldı.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, 420 binden fazla işletmeyi temsil eden Oda Meclis ve Meslek Komitesi üyeleri, kurulları ve personeli, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üçüncü yılında Atatürk Havalimanı'nda yapılan anma etkinliğinde yer aldı.

İTO Meclis Başkanı Öztürk Oran ve Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç başkanlığındaki heyet, kahraman şehitler ve gaziler anısına Türk bayraklarıyla Atatürk Havalimanı'ndaki resmi tören alanına yürüyüş gerçekleştirdi.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün Türk milletinin övünç madalyalarından biri olduğunu bildirdi.

Avdagiç, 15 Temmuz'un, Türk milletinin 3 yıl önce yazdığı çağdaş bir zafer destanı olduğunu kaydederek, 15 Temmuz'un Türk milletinin tarihi sıçrama anlarından birisi olduğunu vurguladı.

Başkan Avdagiç, "Türk halkı, 100 yıl önce ülkemizi manda altına sokmak isteyenlerden farkı olmayan ipotekli kimlikler taşıyan darbecilere, ihanetlerinin bedelini ödettirmiştir. 15 Temmuz öyle bir destandır ki, bundan sonraki nesiller, bu destanı okuyarak, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkma ilhamı ve gücü alacaklardır." ifadelerini kullandı.

- "Aynı zamanda ekonomiye yönelik bir operasyondu"

Avdagiç, 15 Temmuz'un hiç şüphe yok ki aynı zamanda ülke ekonomisine yönelik bir operasyon girişimi olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha da önemlisi 15 Temmuz aynı zamanda Türkiye ekonomisini durağanlaştırma ve çökertme hareketidir. Türk iş dünyasının her mensubu, girişimcisinden emekçisine kadar bu niyeti ve eylemi fark etmiş, çelikten bir Çanakkale setini daha o gece Atatürk Havalimanı'na ve Türkiye'nin her cadde ve meydanına kurmuştur. Böylece halkımız istiklalimize de, iktisadımıza da sahip çıkmıştır."

Avdagiç, kendilerinin de kazanımların korunması noktasında, iş dünyası olarak da bu hain girişime karşı yekvücut olduklarını belirterek, "420 bin üyemiz adına Türk milletine söz veriyoruz ki, 15 Temmuz zaferini de, o gece halkına silah sıkan hain FETÖ darbecilerini de asla unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Başkan Avdagiç, 15 Temmuz'un yıl dönümünde, vatan ve millet uğruna canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet dilerken, gazileri de şükranla andıklarını kaydetti.

Öte yandan, İstanbul Ticaret Odası, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, kahramanları ve tüm şehitlerin hatıralarını, İTO'nun sosyal medya hesaplarında yayınladığı bir kısa filmle de yad etti.​​

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Avdagiç İTO

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