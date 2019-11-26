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Gelecek nesiller "eğitim tırı"yla eğitiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 14:59 | Son Güncelleme

İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığı geliştirilecek.Karabük Kent Meydanı’nda "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile 400 öğrenciye mobil sınıfta trafik eğitimi verildi.

İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığı geliştirilecek.
Karabük Kent Meydanı’nda "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile 400 öğrenciye mobil sınıfta trafik eğitimi verildi. Özel olarak hazırlanan piste polis eşliğinde çocuklara, uyulamalı olarak trafik ışıklarında durma, yayaya yol verme gibi temel eğitimler verildi.
"Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü"yle trafikte farkındalık oluşturularak, ilk okul çağındaki çocukları trafik kurallarını konusunda eğitilecek, gelecek nesillerin trafik kuralları konusunda daha eğitimli olması sağlanacak.
Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nın dün kente geldiğini ve eğitimlerin aralıksız sürdüğünü söyledi.
Protokolün İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa yapıldığını hatırlatan Tuğ, "’Trafik Eğitim Tırı’yla ilimizde planladığımız kadarıyla 400’e yakın öğrencimizin temel trafik bilincinin oluşturulması ve kazandırılmasıyla ilgili etkinlik düzenledik. Amacımız, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın trafikle tanışması, trafikte bir bilince sahip olmaları için etkinlikler bu anlayışla planlandı" dedi.
Yılda 7 bin can gidiyor
Trafikte çocukların yetişkinlerle yaşama devam ettikleri süreç içerisinde, onların trafikle ailelerine ve yetişkinlere vermiş oldukları bilgiler çerçevesinde üzerine de bir şeyler katmanın önemli olduğunu aktaran Tuğ, şunları kaydetti:
"Trafiğin maalesef yıllık 7 bin can kaybına sebep olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bakanlık olarak hedefimiz bu ölümlerin azaltılması. Bu nedenle anlayışın aileden, okuldan ve biz teşkilat mensupları tarafından sahada uygulanmasıyla olacak. Can kaybının yanında mal kaybında da ciddi manada kayıplara uğruyoruz. Mal ve iş gücü kaybının önlenmesi için mutlaka trafiğin bir yaşam anlayışı biçimi olarak kazanılması geldi de geçiyor. Vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyarak, hem kendi güvenlikleri hem de trafikte var olan diğer paydaşlarının da güvenliğini düşünerek daha sağlıklı, daha kazasız günler geçirmelerini diliyorum."
Eğitim sonunda Emniyet Müdürü Tuğ tarafından öğrencilere "kırmızı düdük" hediye edildi.

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