Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Bu şehrin geleceğini satın almamız lazım, geleceği satmamamız lazım. Biz geleceğe para yatırıyoruz. Birileri şehrin geleceğini sattırarak 5 yıllık seçimleri düşünüyor. Biz gelecek seçimler için değil gelecek nesiller için çalışıyoruz." dedi.

Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı da olan Sözlü, bir otelde düzenlenen "Vizyon 2023" isimli toplantıda projelerini tanıttı.

Sözlü'nün görev süresinde yapılan hizmetlerin sinevizyondan gösterildiği toplantıda, "Adana Ulaşım Ağı", "Tarihi Kent Adana" ve "Yeşil Bir Kent Adana" projelerinin tanıtımları yapıldı.

Sözlü, Adana'nın önemli yatırımlara ev sahipliği yapacağını belirterek, "Adana üretim alanlarıyla yatırımlara ev sahipliği yapacaktır. Önümüzdeki 10 yılın en hızlı büyüyen şehri Adana olacaktır." diye konuştu.

Şehrin 10 bin yıllık yaşının bulunduğunu kaydeden Sözlü, "Biraz hırpalanmış bir şehir. Bu şehri rehabilite etmek, sağlamlaştırmak lazım. Bunlar kolay yapılacak işler değil ama sağlam, kararlı ve istikrarlı bir yürüyüşle Adana'nın çözeceği bir mesele." ifadelerini kullandı.