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Gelecek nesillerin de oynayabilmesi için topaç yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 12:36 | Son Güncelleme

Osmaniyeli topaç ustası Ekrem Demirbaş, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyuncağını gelecek nesillerin de oynayabilmesi için 40 yıldır ahşaba şekil veriyor - Demirbaş: "Çocukların mutluluğu için uğraşıyoruz. Topaçlar döndükçe onlar mutlu oluyor, biz de seviniyoruz"

Türkiye'de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyuncağı topacın ustalarından Ekrem Demirbaş, yurdun dört bir yanında kültürel etkinliklere katılarak bu kültürü yaşatmaya çalışıyor.

Osmaniye'deki atölyesinde ahşaba el işçiliği ile şekil veren Demirbaş, Bursa'da katıldığı etkinlikte topacın yapım aşamalarını ziyaretçilere tanıttı. Ahşap malzemeyi tornasında şekillendiren 57 yaşındaki Ekrem Usta, bunu boyayıp iple bütünleştirerek oyuncağa dönüştürdü.

Ekrem Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 yıldır topaç yaptığını anlatarak, "Bir arkadaşımın tavsiyesiyle 18 yaşında kendi dükkanımı açarak topaç işine girdim. Yaptığımız işler çok tutulunca ben de değişik topaç türlerini yapmaya başladım. Şu anda 'normal', 'nostalji' ve 'beyblade' türünde topaç yapıyorum." dedi.

Eski oyuncaklara ilginin azaldığını vurgulayan Demirbaş, ürettiği topaçları internetten, fuarlarda ve atölyesinde aldığı siparişlere göre Türkiye'nin her tarafına gönderdiğini dile getirdi.

Kültürel etkinliklere de katıldığını söyleyen Demirbaş, "Tarihimizi yaşatmak için birçok yere gidiyoruz. Bazı vatandaşlar bunları hediyelik, süs eşyası ve hatıra niyetine alıyorlar. Çocukların mutluluğu için uğraşıyoruz. Topaçlar döndükçe onlar mutlu oluyor, biz de seviniyoruz. Bu işin bazı zorlukları olmasına rağmen çocukların sevinci bizdeki yorgunluğu alıyor." diye konuştu.

Çocuklarını topaç satarak kazandığı parayla okuttuğunu belirten Demirbaş, sağlığı elverdiği sürece mesleğine devam edeceğini sözlerine ekledi.

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