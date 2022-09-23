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Gelecek Partili isimden "cumhurbaşkanı adayı" açıklaması: Herkesin oy vereceği isim...

23.09.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı her gün biraz daha merak konusu olurken Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Altılı masanın adayının belli olduğunu söyleyen Özdağ, duyuru için ise seçim kararının beklendiğini belirtti. Özdağ ayrıca, belirlenen ismi tarif ederken, "Herkesin oy vereceği bir kişi" ifadelerini kullandı. Öte yandan Özdağ, Akşener'in "Başbakanlığa adayım" çıkışına da gündem olacak sözlerle yanıt verdi.

Gelecek Partili isimden "cumhurbaşkanı adayı" açıklaması: Herkesin oy vereceği isim...

Seçimlere 1 yıldan az bir süre kalmasına karşın muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı henüz belli olmadı. Birçok ismin yer aldığı "olası adaylarla" ilgili açıklamalar gelirken Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Selçuk Özdağ da dikkat çeken ifadeler kullandı.

"HERKES OY VERECEK"

Altılı masanın adayının seçimi "kesinlikle" kazanacağını söyleyen Özdağ, ismin de belli olduğunu belirtti. Cumhuriyet'in haberine göre, adayın kim olacağını söylemeyen ancak belirlendiğini ifade eden Özdağ, "Seçim kararı alındıktan bir hafta sonra adayımızı açıklayacağız. Bu aday herkesin, sosyalistlerin, ulusalcıların, Atatürkçülerin, milliyetçilerin, muhafazakârların, sağcıların ve solcuların hepsinin oy vereceği bir isim olacak." dedi.

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AKŞENER'E "BAŞBAKANLIK" YANITI: BİZİM HAKKIMIZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Başbakanlığa adayım" çıkışına da yanıt veren Özdağ, gündem olacak açıklamalarda bulundu. Akşener'in sözlerini hatırlatan Özdağ, önce Akşener'in konuştuğunu, belirterek, "Biz şimdi konuşuyoruz. Çünkü şimdi hak bizim. Çünkü bizim koltuğumuzu çaldılar. Bir gece geldik, koltuğumuz yok. O koltuğu bize millet vermişti, millet şimdi ‘O koltuğu size yeniden vereceğiz’ diyor. Birileri o koltuğu çalsa da millet bize geri verecek. Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız.” dedi.

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Selçuk Özdağ gelecek partisi

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