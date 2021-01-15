Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldırı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Ankara'da sabah saatlerinden evinden çıkıp aracına bineceği sırada kimliği belirsiz bir grubun silahlı ve sopalı saldırısına uğradı. Özdağ, aldığı darbelerle yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Başından ve yüzünden yaralanan Özdağ, kentteki özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Saldırıyla ilgili partiden yapılan açıklamada, "Selçuk Özdağ, Ankara'da aracına bineceği esnada, silahlı sopalı bir grubun saldırısına uğramıştır. Başından ve yüzünden aldığı darbeler neticesinde hastaneye kaldırılmış ve tedavisi devam etmektedir" denildi.

Davutoğlu'ndan tepki

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Dün il kongresi için gittiği Mardin’de programını yarıda keserek Ankara'ya döneceğini belirten Davutoğlu, Özdağ'a yönelik saldırıyı "siyasi terör" olarak niteledi. "Selçuk Özdağ, evinden çıktığı sırada planlı ve silahlı bir saldırıya uğramıştır. Olayın detaylarını araştırıyoruz. Eğer bir siyasi evinin önünde silahlı birkaç kişinin saldırısına uğramışsa bunun hiçbir izahı olamaz, bu açık bir terör faaliyetidir. Gerekenin yapılmasını herkesten bekleriz" diyen Davutoğlu, "Eğer bu tür saldırılara izin verilirse sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır" ifadelerini kullandı.