Gelecek Partisi %10 Barajını Geçeceği İddiasıyla Seçime Hazırlanıyor

İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nden ayrılanlar ile eski başbakan Ahmet Davutoğlu liderliğinde kuruluş süreci başlayan Gelecek Partisi, gerçekleştirdiği 1. Olağan Genel Kongresi ile yüzde 10’luk barajı aşacağı iddiasını dile getiriyor. Gelecek Partisi 1. Olağan Genel Kongresi, ANFA Altınpark’ta Ankara’daki hava koşulları gerekçesiyle açık havada değil kapalı salonda gerçekleşti. Corona virüsü salgını nedeniyle halka açık olmamakla birlikte parti üst yönetimi, delegeler, il yöneticileri, güvenlik güçleri ve basın mensupları katılımıyla Kongre, oldukça ciddi bir kalabalığa sahne oldu. Bu durum salgın bakımından endişeyle karşılanırken, salonda sıklıkla maske takılmasına özen gösterilmesi gibi uyarılar yapıldı, yine de sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Gelecek Partisi, 1. Olağan Genel Kongresi için “Burdayız” sloganını ve sosyal medyada etiketini kullanarak, başta AKP kaynaklı teşkilatlanma süreçlerini tamamlayamayacakları, üye bulamayacakları yönündeki iddialara karşı mesaj verdi. Ayrıca “Gelecek Senin, Gelecek Türkiye’nin” sloganıyla birlikte salondaki görsellerde yargıda haklarında ceza kararı olmamasına rağmen Kanun Hükmünde Kararname’ler (KHK) ile kamu görevlerinden ihraç edilenler, genç işsizler, emekli olamayanlar, borçlu durumdaki çiftçiler ile esnaflar gibi Türkiye’deki gelişmelerden dolayı mağdur durumdaki kesimlere sahip çıkıldı.

Bu kesimlerle ilgili kongre salonlarında ve sosyal medya kampanyasında “Beraat ettiği halde İşine dönemeyen KHK’lı için burdayız”, “Açız feryadına sabır tavsiye edenler için burdayız”, “Yıllardır emeklilik bekleyen EYT’liler için burdayız”, “İş bulma ümidini yitirmiş gençler için burdayız”, “Kazandığı rızkı çektiği kredinin faizine giden esnaf için burdayız”, “Mülakatta dayısı sorulanlar için burdayız”, “Yasaların şiddetten koruyamadığı kadınlar için burdayız”, “Aylığı dolar karşısında eriyen emekliler için burdayız” ve “Döner sermayesi betona yatırılan doktorlar için burdayız” gibi ifadeler kullanıldı. “Millet İttifakı” olmaksızın barajı aşma iddiası nasıl dile getirildi? Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, öncelikle 11 ay gibi kısa bir süreçte teşkilatlanma başarısı gösterdiklerini ve bu nedenle “Burdayız” sloganını kullandıklarını dile getirdi. “Mahalle siyaseti yapmak istemiyoruz” diyen Çevik, bu ülkede herhangi bir mahalle ayrışmasında yer almaksızın kendini mutsuz hissedenlere yönelik siyaset yapmak istediklerini vurguladı. Logolarında çınar ağacına göndermede bulunarak kök saldıklarını ve şimdi ikinci aşamaya geçiş yapacaklarını kaydeden Çevik, “Bundan sonra artık büyümek ile ilgili ve daha fazla sahaya inmekle ilgili çalışacağız. Meclis’te siyaset yapabilmek için çaba harcayacağız. Ama bunun formülü ne olur şu anda bilmiyorum çünkü malum olur Türkiye'deki siyasette matematik formülü de değişebilir. Ama bu nasıl olacaksa biz de ona göre kendi stratejimizi, hareketlerimizi belirleyeceğiz. Dolayısıyla erken seçim veya 2023'teki seçimi biz hazır şekilde bekleyeceğiz. Biz bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Yoksa o geriye kalan matematik o günkü konjektörde belirlenecektir. Siyaset arenasındaki realiteye göre elbette biz de hareket edeceğiz” dedi.

AKP’den ayrılanlar hareketi gibi görülse de Gelecek Partisi içerisinde kendisi gibi siyasete ilk kez adım atanlar da bulunduğunu kaydeden Çevik, “Mahalle siyasetinden öte mutsuzluğu ve gerçekten ülkedeki soruları çözecek insanlara ihtiyaç var. Bende Gelecek Partisi’ni bunu yapabilmek için bir platform olarak görüyorum. Nitekim 20 senedir işte iktidarda olan bir parti var karşımızda ama ilk defa son iki senedir gücü bu kadar azalmış vaziyette. Tam da bu noktada Gelecek Partisi’nin ortaya çıkması çok manidar ve tarihsel bir rol oynayacaktır” diye konuştu. Gelecek Partisi Genel Sekreteri Şenol Gürşan da, VOA Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, pandemi şartlarında ve İzmir’de yaşananlar ardından düğün, bayram havasında kongre yapamadıklarını belirterek, ancak yine de yapabildikleri 1. Olağan Kongre’yle Gelecek Partisi’nin artık seçimlere katılabileceğini söyledi. Siyasi Partiler Yasası ve seçim mevzuatı gereği Mayıs 2021’den sonra olası seçimlerde yer alabileceklerini vurgulayan Gürşan, “Seçimde hiçbir siyasi partiye ya da hiçbir şeye ihtiyacımız kalmadan tek başına Gelecek Partisi olarak seçimlere girme hakkı ve yeterliliği kazanıyoruz. Bugüne kadar 70 ilde il teşkilatlarımızı, ilçe örgütlerimizi kurduk. Bunlardan da 44’ün de kongrelerimizi bitirdik. Dolayısıyla kanundaki yüzde 50’sinden fazla ilde teşkilatlanma şartını yerine getirdik. Kongreden sonra da inşallah kongresini yapmamış illerimizde kongrelerini yapıp süreci tamamlayacağız” dedi.

Gelecek Partisi olarak sadece milletle ittifak yapmak istediklerini söyleyen Gürşan, kuruluş sürecinden itibaren kendilerine muhalefet cephesinde bir ittifak ortaklığı biçildiğini ama bunun doğru olmadığını savundu. Gürşan, “Gelecek Partisi olarak konu ve süreç bazlı ittifaklar kurabiliriz. Hatta aynı noktada buluşulduğunda iktidar partisiyle (AKP) de ittifak kurabiliriz” ifadesini kullandı. Yaz aylarında bütün parti yöneticilerince sahada çalışıldığını açıklayan Gürşan, “Ben de 5 ilimize gittim. Kayseri, Maraş, Kilis, Osmaniye ve Gaziantep yani muhafazakar ve milliyetçi seçmenlerimizin yoğun olduğu illere gittim. Öncelikle net biçimde şunu söyleyeyim bizim baraj sorumuz olduğunu düşünmüyorum. Biz kurulduktan sonra Türk siyasi tarihinde çok çabuk teşkilatlanan ve büyük kongresini yapabilecek bir duruma gelen bir partiyiz. Bu da teşkilatçı bir parti olduğumuzu gösterir. Üstelik de iktidarın yoğun baskısı ve pandemi şartlarına rağmen bunu gerçekleştirdik, bu kolay bir şey değil. Şimdi seçim anketlerine baktığımız zaman birileri ısrarla bizi yok saymaya çalışıyor. Ama bu pandemi sürecinde hatta bizzat bana da telefonla bir seçim anketi yapıldı. Bunlar yaklaşık 2 ay önce hangi partiye oy vereceğim sorulduğunda, seçenekler arasında Gelecek Partisi yoktu. Ben uyardım ve ‘biz Gelecek Partisi’ne vereceğiz’ dedim. Yani ilçe ve il kongrelerimizde çınar ağaçlarımızı diktik ve bu çınarlar büyüyor. Türkiye'nin umudu oluyor. Dolayısıyla hiçbir zaman bir baraj sorunu yaşayacağımızı düşünmüyorum” dedi.

Gelecek Partisi Kürt kökenli seçmenlerden mi oy bekliyor? Geçmişte AKP’de Diyarbakır Milletvekilliği görevini yürüten, şimdi Gelecek Partisi kurucu ve Yönetim Kurulu üyesi olan Cuma İçten ise, Kürt kökenli seçmenler konusunda VOA Türkçe’nin sorularını yanıtladı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Gelecek Partisi’ne karşı ciddi bir ilgi olduğunu söyleyen İçten, Kürt kökenli seçmenlerle ilişkileri bakımından “Güneydoğu ve doğudaki bütün illerde kongrelerimizi bitirdik ve gittiğimiz bütün illerde çok ciddi bir teveccüh ile karşılaştık. Bunun nedenleri var çünkü hükümet/iktidar son 5 yıldır Kürtleri süreç dışında tutuyor. Doğu ve Güneydoğu’da seçmen iradesi askıya alınmış durumda. Çözüm süreci ile başlayan bir ötekileştirme, eski Türkiye’ye bir dönüş ile karşılaştık. Dağlarda, taşlarda yine eski Türkiye'de olduğu gibi yazılar yazılmaya başlandı. Gelecek Partisi olarak biz ise seçmen iradesini önemsiyoruz ve kayyum atamalarını hukuksuz olarak görüyoruz. Üstelik Ahmet Davutoğlu hocamızın gerek Dışişleri Bakanı gerek başbakanken bölgeye ziyaretleri ve kamuoyuna yansıyan açıklamaları oldu. Bölge halkı Ahmet hocamızın onlarla birlikte olduğunu ve sorunları önemsediğini hep gördü. Parti programımızda da ana dilde eğitime geçilmesine yer verdik. Yine Ahmet hocamız başbakanken HDP’yi resmen ziyaret etmiş, Başbakanlık konutunda HDP’den seçilmiş milletvekili ağlamıştı ve bu da Türk siyasi tarihinde ve Kürt siyasi tarihinde bir ilktir. Bölge şu anda kendi seçmen iradesiyle yönetilmemiş durumdadır. Gelecek Partisi olarak erken seçim talebimizi yineliyoruz ve hem doğusuyla hem batısıyla da seçmen iradesinin yeniden Mecliste olmasını istiyoruz” görüşünü aktardı.

Kongrede geçmişte Refah Partisi döneminde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı yapan Ahmet Girgin’in de bulunduğuna dikkat çeken Cuma İçten, dolayısıyla geçmişte HDP siyasi çizgisi güçlüyken bile Refah Partisi’nin seçim kazanabildiği örneğini anımsatmak istediğini söyledi. Şimdi de Gelecek Partisi’nin artık bölgede ikinci parti olduğunu iddiasını paylaşan İçten, Diyarbakır, Batman ve Van kongrelerine bakınca AKP’ye gösterilmeyen bir ilgiye sahip olduklarını dile getirdi. İçten, MHP’yle ortaklığını sona erdirerek AKP’nin yeniden Kürt kökenli seçmenleri kazanmayı hedeflese bile bunun mümkün olmayacağı görüşünde. İçten, “AK Parti, halkın, özellikle Kürtlerin kendisine sunmuş olduğu bu krediyi tüketti. Artık halk güvenmiyor. Çünkü 19 yıllık iktidarında kazanılmış hakların birçoğu AK Parti'nin son 5 yıllık iktidarında hepsi geri gitti. Bundan dolayı Kürtler samimi görmüyor açıkçası” diye konuştu. Davutoğlu’nun blok listesiyle yönetimde kimler gitti, kimler kaldı? Gelecek Partisi, 1. Olağan Kongresi ile kuruluş süreci ardından Siyasi Partiler Kanunu bakımından seçilmiş yönetimini de oluşturdu. Gelecek Partisi, delegelere isimler arasında “çizme/seçim” olanağı tanıyan ve örneğin ana muhalefet partisi CHP’nin kullandığı “çarşaf liste” modelini tercih etmedi. Gelecek Partisi’nin asli yönetim organı niteliğindeki 60 kişilik Parti Yönetim Kurulu için blok listeyle seçime gidildi.