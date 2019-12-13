Gelecek Partisi: Ahmet Davutoğlu'nun yeni siyasi hareketi hakkında ne biliniyor?

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrılan eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, yeni partisinin tanıtımını bugün gerçekleştirdi.

Gelecek Partisi adı verilen ve logosu da çınar ağacı yaprağı olan yeni siyasi hareketin parti kuruluş dilekçesi dün İçişleri Bakanlığı'na teslim edilmişti.

Bugün düzenlenen toplantıda partinin kurucular heyeti de basına tanıtıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan Davutoğlu, "Bugün partimizin kuruluşunu ilan ediyoruz. Bu kutlu yürüyüşün hayırlı olmasını diliyorum. Bütün baskılara ve korku atmosferine rağmen omuz omuza vererek, ülkemize demokratik ve müreffeh ufku çizmek için bir araya geldik" dedi.

Gelecek Partisi'nin kurucular kurulunda 312'i kadın 154 kişi bulunuyor. Kurucu üyeler arasında, yazar Etyen Mahçupyan, eski AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Doğan Demir, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Erol Olçok'un eski eşi Nihal Olçok ve eski Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Yusuf Ziya Özcan da var.

Davutoğlu nasıl bir vizyon çizdi?

Gelecek Partisi'nin lideri Davutoğlu, partinin vizyonunu "Hedefimiz can ve mal güvenliğini, inanç ve ifade özgürlüğünü, örgütlenme, eleştiri ve gösteri özgürlüğünü tam anlamıyla sağlayan bir hukuk düzenidir… Farklılıkların güven ve huzur ortamında bir arada yaşamasının teminatı olan kapsayıcılık ilkesi bağlamında çoğunlukçuluğa karşı çoğulcu bir yaklaşımı hayata geçireceğiz. " sözleriyle özetledi.