HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı

08.12.2020 15:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı

Son dakika haberine göre Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'daki evine silahlı saldırı düzenlendi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün’ün Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesinde bulunan evi bir şahıs tarafından kurşunlandı.

Üstün’ün olay sırasında ailesiyle birlikte Ankara’da olduğu, kurşunlanan evin boş olduğu öğrenildi.

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamasında, saldırganın kimliğinin S.A. olduğunu duyurdu.

Saldırgan olay sonrası gözaltına alınırken, Özcan "Sn. Üstün’e tekrar geçmiş olsun diyor, bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyorİlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyor
Muharrem İnce: Yeni parti kuracağım, hemen hemen isim belliMuharrem İnce: Yeni parti kuracağım, hemen hemen isim belli
3 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler3 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler

En Çok Okunan Haberler

Bio Farma: Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili

Bio Farma: Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Pitbull dehşeti! Polis biber gazıyla ayırmaya çalıştı

Pitbull dehşeti! Polis biber gazıyla ayırmaya çalıştı

Aşıyı bulan Türk profesörden bir müjde daha!

Aşıyı bulan Türk profesörden bir müjde daha!

BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı

BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı

Cemal Enginyurt Demokrat Parti’ye mi geçiyor?

Cemal Enginyurt Demokrat Parti’ye mi geçiyor?

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Diğer Haberler

Muharrem İnce Fatih Portakal'a açıkladı: Yeni parti kuracağım, hemen hemen isim belli

Muharrem İnce: Yeni parti kuracağım, hemen hemen isim belli

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'ne hat levhası bağışladı

Erdoğan, Ayasofya Camii'ne hat levhası bağışladı

AK Partili Turan'dan Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı sözleriyle ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu'nun adaylık sözleriyle ilgili AK Parti'den açıklama

Cemal Enginyurt Demokrat Parti’ye mi geçiyor?

Cemal Enginyurt Demokrat Parti’ye mi geçiyor?

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklamasına cevap: Ağzımızı açıp bir şey söylersek namerdiz

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklamasına cevap

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'adaylık' açıklamasına ilk yorum

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'adaylık' açıklamasına ilk yorum

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.