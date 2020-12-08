Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün’ün Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesinde bulunan evi bir şahıs tarafından kurşunlandı.
Üstün’ün olay sırasında ailesiyle birlikte Ankara’da olduğu, kurşunlanan evin boş olduğu öğrenildi.
Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamasında, saldırganın kimliğinin S.A. olduğunu duyurdu.
Saldırgan olay sonrası gözaltına alınırken, Özcan "Sn. Üstün’e tekrar geçmiş olsun diyor, bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.