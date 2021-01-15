Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırı

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a evinin önünde saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Yapılan açıklamada "Sayın Selçuk Özdağ, Ankara’da aracına bineceği esnada, silahlı sopalı bir grubun saldırısına uğramıştır. Başından ve yüzünden aldığı darbeler neticesinde Ankara Memoriel Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavisi devam etmektedir” denildi.

Olayı Twitter hesabından duyuran Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci saldırıyı kınadı.

DW /GS, SSB, EC

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