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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün’ün evini kurşunladılar

08.12.2020 23:13 | Son Güncelleme:
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün’ün Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan evine pompalı tüfekle saldırı gerçekleşti.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün’ün Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan evine pompalı tüfekle saldırı gerçekleşti. Saldırgan daha sonra kendini ihbar etti.
Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi’nde yaşandı. Eski AK Parti Sakarya Milletvekili olan, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün’ün evine silahlı saldırı gerçekleşti. S.A. isimli şüpheli, pompalı tüfek ile Üstün’ün evine birkaç el ateş etti. Saldırıda evin camlarının bir kısmı kırıldı.
Ayhan Sefer Üstün ve ailesinin Ankara’da olduğu ve evin boş olduğu öğrenildi. Saldırgan S.A. ise olay sonrasında kendisini ihbar etti. Polisin gözaltına aldığı S.A.’nın çeşitli suçlardan kaydı bulduğu öğrenilirken, polis ekipleri ise evde inceleme yaptı.

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