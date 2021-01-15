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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısına Saldırı

15.01.2021 16:33 | Son Güncelleme:
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısına Saldırı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi. Özdağ hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mardin’de konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu olayı ‘siyasi terör’ olarak nitelendirdi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ bugün cuma namazına gitmek üzere evinden çıktığı sırada, silahlı ve sopalı, bir grubun saldırısına uğradı. Özdağ’ın koruması ve şoförünü etkisiz hale getiren grup daha sonra Özdağ’ı darp etti. Saldırıda elinden ve başından yaralanan Özdağ hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sözcü Gazetesine konuşan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, “Selçuk Özdağ cuma namazına gitmek üzere evinden çıkıyor. Kapının önünde beş kişinin saldırısına uğruyor. İki saldırgan Özdağ’ın koruması ve şoförünü silahla etkisiz hale getiriyor. Üç kişi ise sopalarla dakikalarca şiddet uyguluyor. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaşıyor” dedi.

Partisinin İl Kongresi için Mardin’de bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, burada yaptığı açıklamada, saldırıya tepki gösterdi. Olayı ‘siyasi terör’ olarak nitelendiren Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama beklediklerini söyledi. Davutoğlu, “Bunun hiçbir izahı olamaz, açık bir terör faaliyetidir. Bugün eğer terör Ankara’nın caddelerine inmişse ve Türkiye’nin en tanınmış siyasilerinden birine, milletin ve ülkenin birliği için her türlü çabayı sarf etmiş ve 15 Temmuz sonrası Darbe Araştırma Komisyonu’nda en çetin mücadelelerle, en kapsamlı bir şekilde FETÖ’ye karşı bir mücadele ve duruş sergilemiş bir siyasiye saldırı olmuşsa biz bunun adına siyasi terör deriz ve gerekenin yapılmasını bekleriz. Sayın Cumhurbaşkanından derhal açıklama bekliyoruz. İçişleri Bakanlığı’ndan, güvenlik birimlerine genel başkan yardımcımıza dönük bu silahlı saldırı ile ilgili olarak gün geçmeden, saat geçmeden bugün açıklama bekliyoruz, hiçbir mazeret kabul etmiyoruz. Türkiye'de siyasilere dönük bu tür saldırılar izin verilirse, bunun sorumlusu sayın Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde kabine üyeleridir” dedi. İl Kongresine katılan Davutoğlu daha sonra programını yarıda keserek Ankara’ya döndü.

Saldırıyla ilgi Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, “26. Dönem Milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sn. Selçuk Özdağ, ikametgahının önünde fiziki saldırıya uğramış olup, hastanede tedavi altına alınmıştır. Saldırganların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir” denildi.

Siyasi partilerden tepki

Bu arada saldırıya siyasi partilerden de tepki geldi. Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan siyasi parti liderleri saldırını sorumlularının bulunmasını istedi. Yazılı bir açıklama yapan HDP ise şu görüşleri dile getirdi: “Bu saldırıyı muhalefete ve demokratik siyasete, iktidara karşı ortaya çıkan alternatif arayışlara yönelik bir saldırı olarak nitelendiriyoruz. Sözkonusu saldırının tam da siyaseti ve siyasetçileri hedef gösteren yaklaşımların rutin hale geldiği ve sorumluların aklandığı bir dönemde gerçekleştirilmesi tesadüf değildir.”

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa eden eski Meclis Başkanı ve eski AKP Milletvekili Bülent Arınç da açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arınç, “Değerli dostum Manisa eski milletvekili ve halen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın cuma namazına giderken evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğramasından büyük üzüntü ve endişe duydum” dedi.

Selçuk Özdağ ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın arasında son zamanlarda sosyal medya üzerinden sık sık tartışma yaşanıyordu. Yalçın, iki gün önce de Özdağ hakkında paylaşımlarda bulunmuştu.

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