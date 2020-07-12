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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Ayasofya kararını değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 21:30 | Son Güncelleme

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor. Davutoğlu Ayasofya kararına ilişkin, "Danıştay hukuki bir karar, saygıyla karşılamak lazım. Özlemle beklenen on yılların meselesi kapanmış görünüyor." dedi. Davutoğlu ayrıca Ayasofya içindeki düzenlemelere de değinerek "Hristiyanların da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur." ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Ayasofya kararını değerlendirdi

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Habertürk ekranlarında Gazeteci Fatih Altaylı'nın sunumuyla yayınlanan Teke Tek programına konuk oldu. Davutoğlu programda Ayasofya kararını değerlendirdi. İşte ikili arasında geçen o konuşma:

FATİH ALTAYLI: En güncel konudan başlayacağım; Ayasofya. Yıllardan beri muhafazakar camianın en önemli arzularından biriydi tekrardan ibadete açılması. Aslına bakarsanız teknik olarak açıktı, bir bölümünde ibadet yapılıyordu. Önemli bir bölümü müze olarak kullanılıyordu. Şimdi müze olmaktan çıkarılıp cami olarak hizmet görmek üzere karar alındı. Siz Danıştay'ın kararı, bunun yaratacağı uluslararası sorunar var ise veya yok ise nasıl değerlendiriyorsunuz?

"HASSAS BİR KONU"

AHMET DAVUTOĞLU: Hassas bir konu. Ayasofya'nın önünde en büyük mitinglerden biri olmuştur biliyorsunuz, Halide Edip yapmıştı. İstiklal sembolüydü. Bizim için özgürlük meselesiydi. İnanç meselesi olarak hep hassas bir konu olarak kaldı. Müze olmasını savunanların, buna karşı çıkanların görüşleri var.

"SAYGIYLA KARŞILAMAK LAZIM"

Danıştay hukuki bir karar, saygıyla karşılamak lazım. Özlemle beklenen on yılların meselesi kapanmış görünüyor. Başka bir konu açıldı şimdi. Bahsettiğimiz Ayasofya insanlık mirasıdır. Hristiyanlar için Allah'ın mescidi olarak yapılmıştır. 15 günlük bir süre var. Bu kültürel mirası estetik bakımdan en güzel şekilde donatmak önemli.

"BUNLARI KORUMAK BİZE DÜŞER"

Ayasofya müze olmadan önce çok kıymetli halılar vardı. Şimdi orası metruk bir zemin. Ayasofya'nın diğer mekan unsurlarına kadar bir estetik düzenleme yapılması lazım. Gerçekten Mimar Sinan'ın katkılarıyla süregelmiş bir mekandan bahsediyoruz. Buna ikonalar dahil olmak üzere bunları korumak bize düşer.

"HRİSTİYANLARIN DA MANEVİ HAZ ALABİLECEĞİ ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ DOĞRU OLUR"

Hristiyanların da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur. Entelektüel hıristiyanları Sultanahmet Camii büyüler. 15 gün kısa bir süre. Halılardan aydınlatmaya kadar en iyi şekilde tanzim edilmesi lazım. Burada mahçup olmamak lazım.

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