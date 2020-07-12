Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Ayasofya kararını değerlendirdi

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Habertürk ekranlarında Gazeteci Fatih Altaylı'nın sunumuyla yayınlanan Teke Tek programına konuk oldu. Davutoğlu programda Ayasofya kararını değerlendirdi. İşte ikili arasında geçen o konuşma:

FATİH ALTAYLI: En güncel konudan başlayacağım; Ayasofya. Yıllardan beri muhafazakar camianın en önemli arzularından biriydi tekrardan ibadete açılması. Aslına bakarsanız teknik olarak açıktı, bir bölümünde ibadet yapılıyordu. Önemli bir bölümü müze olarak kullanılıyordu. Şimdi müze olmaktan çıkarılıp cami olarak hizmet görmek üzere karar alındı. Siz Danıştay'ın kararı, bunun yaratacağı uluslararası sorunar var ise veya yok ise nasıl değerlendiriyorsunuz?

"HASSAS BİR KONU"

AHMET DAVUTOĞLU: Hassas bir konu. Ayasofya'nın önünde en büyük mitinglerden biri olmuştur biliyorsunuz, Halide Edip yapmıştı. İstiklal sembolüydü. Bizim için özgürlük meselesiydi. İnanç meselesi olarak hep hassas bir konu olarak kaldı. Müze olmasını savunanların, buna karşı çıkanların görüşleri var.