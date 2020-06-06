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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan net mesaj: Hazırız

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2020 16:40 | Son Güncelleme

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye, partilerin birbirleriyle bariyerler, duvarlar oluşturduğu bir siyaseti kaldıramaz. Ülkenin geleceği ve milletimizin huzuru söz konusu ise bir partiyle değil, bütün partilerle görüşmeye hazırız. Bu konuda hiçbir rezervimiz yoktur ve hiçbir siyasi partiye de ön yargılı yaklaşmayız." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan net mesaj: Hazırız

Partisinin Sakarya İl Başkanlığına gelen Davutoğlu'nu Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün ile İl Başkanı Ender Serbes ve teşkilat üyeleri karşıladı.

Teşkilat binasını gezdikten sonra basın mensuplarına açıklama yapan Davutoğlu, Aralık 2019'da kurulan partisinin kısa sürede 53 ilde teşkilatlanmasını tamamladıklarını belirtti. Davutoğlu, Türkiye'de ekonomi de dahil olmak üzere bütün krizlerin başında yönetim krizinin geldiğini savunarak "Biz Türkiye'nin daralan siyasetinin önünü açmak, var olan tartışmaların ötesinde Türkiye için yeni bir vizyon ortaya koyabilmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İnşallah 15 Haziran'da yeni bir ekonomik programı, vizyonu kamuoyuyla paylaşacağız." diye konuştu.

Sakarya ile ilgili projeleri yakından takip ettiklerini belirten Davutoğlu, başbakanlığı döneminde Sakarya'ya verdiği sözlerin yerel medyada hatırlatılmasına ilişkin, aksayan projeleri sürekli takip edeceklerini söyledi.

Davutoğlu, koronavirüs salgınında normalleşme sürecine ilişkin bir soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Sağlık Bakanlığının ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleriyle aslında bütün insanlığa bir musibet olan bu ciddi meydan okumayı daha az hasarla atlatma yolunda mesafe kaydedildi. Özellikle vaka sayılarındaki azalma sebebiyle normalleşmeye geçilmesi doğrudur ama burada önemli olan çelişkili adım atmamak, doğru teşhis ve tespitlerde bulunmak ve halka güven vermektir."

Bir soru üzerine erken seçim söylemlerine de değinen Davutoğlu, "Bizim için tablo son derece açık. Ne zaman ve hangi şartlarda olursa olsun seçime kendi gücümüzle girmeye kararlıyız. Onun için ağustos ayında kongrelerimizi tamamlamaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Davutoğlu, siyaset arenasında görülen ittifaklar çerçevesinde Türkiye'deki her partiyle her konuyu konuşabileceklerini vurgulayarak "Türkiye, partilerin birbirleriyle bariyerler, duvarlar oluşturduğu bir siyaseti kaldıramaz. Ülkenin geleceği ve milletimizin huzuru söz konusu ise bir partiyle değil, bütün partilerle görüşmeye hazırız. Bu konuda hiçbir rezervimiz yoktur ve hiçbir siyasi partiye de ön yargılı yaklaşmayız." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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