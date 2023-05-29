Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan önemli açıklamalar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, cumhurbaşkanı seçimi sonrası açıklamalarda bulunuyor.
Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
Milletimizin tecelli eden iradesi başımızın tacıdır. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Son derece eşitsiz şartlarda demokrasi mücadelesi veren Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Millet İttifakı liderlerine teşekkürü borç bilirim.
Bugün ülkemizin karşı karşıya olduğu son derece yaygın yoksullaşmaya yol açan ekonomik kriz, 11 şehrimizi ve insan dokusunu tahrip etmiş sorunlar, ekonomik sistemin her yanına nüfuz etmiş yolsuzluklar bütün can yakıcılığıyla gündemimizde.
Tüm bu sorunların müsebbibi olan iktidar, elindeki devlet imkanları ve tekeline aldığı propaganda araçlarıyla kampanya süresince bu sorunların değil, milli ve dini sembollerin kullanıldığı, terör ve din özgürlüğü bağlamında bir tehdit algısının gündemi işgal etmesini başardı.
Bu sorunların çözümü yolundaki çabalarımızı, yapıcı muhalefet anlayışı zemininde sürdürecek, otoriter yolsuzluk düzeni devamı yönündeki her uygulamaya karşı kararlılıkla direneceğiz.