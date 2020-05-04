Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan 'yeni darbe' iddialarına ilişkin açıklama

Davutoğlu, sosyal medya hesaplarından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

PKK/YPG'nin ramazanda çocuk, kadın demeden masum sivilleri katlederek, kanlı ve hain yüzünü bir kez daha hatırlattığını belirten Davutoğlu, Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan jandarma uzman çavuşlar Eyüp Fidan ile Hasan Kuzu'ya Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve ailelerine sabır diledi.

Davutoğlu, sağlık çalışanlarının Kovid-19'la mücadelede başarılı işler ortaya koyduğuna işaret ederek, "Sağlık çalışanlarının güvenlik kaygısı olmaksızın doğrudan hizmete odaklanabilmesi ve koruyucu giysi, maske, yüz siperliği gibi ekipmanların, çalıştıkları ortama uygun nitelikte ve sayıda temin edilmesi bundan sonra süreklilik gerektirmektedir." diye konuştu.

Hekimlerin ve sağlık görevlilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, "Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına, Diyanet'in hükmen açıkladığı şehitlik payesinin resmi olarak da verilmesi gereklidir." değerlendirmesinde bulundu. Davutoğlu, şunları kaydetti: