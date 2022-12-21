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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu duyurdu! 6'lı masanın toplanacağı tarih belli oldu

21.12.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 6'lı masanın ikinci tur onuncu toplantısının 5 Ocak 2023 tarihinde Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yapılacağını duyurdu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu duyurdu! 6'lı masanın toplanacağı tarih belli oldu

6'lı masanın ikinci tur onuncu toplantısı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde 5 Ocak 2023'te yapılacak.

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Edinilen bilgiye göre, parti genel merkezindeki toplantı 5 Ocak 2023 Perşembe saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun ev sahipliğinde onuncu kez bir araya gelecek. (AA)

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