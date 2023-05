Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, 'Sayın Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum' diyerek ekledi: "Madem seçimi kazandınız..."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, cumhurbaşkanı seçimi sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden Davutoğlu, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkür etti. Davutoğlu, iktidara seslenerek dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Davutoğlu'nun o açıklamaları...

"EKONOMİK SİSTEMİN HER YANINA NÜFUZ ETMİŞ YOLSUZLUKLAR BÜTÜN CAN YAKICILIĞIYLA GÜNDEMİMİZDE"

Konuşmasına, "Milletimizin tecelli eden iradesi başımızın tacıdır. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Son derece eşitsiz şartlarda demokrasi mücadelesi veren Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Millet İttifakı liderlerine teşekkürü borç bilirim." diyerek başlayan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemizin karşı karşıya olduğu son derece yaygın yoksullaşmaya yol açan ekonomik kriz, 11 şehrimizi ve insan dokusunu tahrip etmiş sorunlar, ekonomik sistemin her yanına nüfuz etmiş yolsuzluklar bütün can yakıcılığıyla gündemimizde. Tüm bu sorunların müsebbibi olan iktidar, elindeki devlet imkanları ve tekeline aldığı propaganda araçlarıyla kampanya süresince bu sorunların değil, milli ve dini sembollerin kullanıldığı, terör ve din özgürlüğü bağlamında bir tehdit algısının gündemi işgal etmesini başardı. Bu sorunların çözümü yolundaki çabalarımızı, yapıcı muhalefet anlayışı zemininde sürdürecek, otoriter yolsuzluk düzeni devamı yönündeki her uygulamaya karşı kararlılıkla direneceğiz."

"MİLLİ İRADEYLE SEÇİLMİŞ MİLLETVEKİLLERİNE KİRALIK VEKİLLER DİYE HİTAP ETTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı ve Beştepe'deki konuşmalarını dinlediğini ifade eden Davutoğlu, "Erdoğan, artık son dönemine başlarken seçim hedefine ulaşmanın özgüveni içinde yeni bir sayfa açarak hep birlikte ülke sorunlarını çözüme yönelme olgunluğunu mu gösterecek yoksa alışageldiği siyasi nezaketten yoksun hakaret ve kutuplaştırma yöntemiyle var olan sorunları ve yolsuzlukları hamasetle örtecek bir dil mi kullanacak? Milli iradeyle seçilmiş milletvekillerine kiralık vekiller diye hitap etti, rakibi Kılıçdaroğlu'nu kitlelere yuhalattı." dedi.

"MİLLET YORGUN DÜŞTÜ, DAHA FAZLA YORMAYIN"

"Sayın Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum" diyen Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Demokratik ülkelerde rastlanmayan yöntemlerle de olsa seçimi kazandınız ve kaybetmekten çok korktuğunuz iktidarınızı korudunuz. Artık biraz olgunluk gösterin ve bu dışlayıcı dili derhal terk edin. Millet yorgun düştü, daha fazla yormayın. Madem seçimi kazandınız, şimdi ülkenin sorunlarına odaklanın.

Verdiğiniz oya saygım sonsuzdur. Ancak büyük bir çoğunluğunuzun ülkedeki bütün bu sorunların müsebbibi olan iktidara bu desteği iç huzuruyla vermediğinizi de biliyorum. İktidardaki güç yozlaşmasının ve yakıcı sorunların siz de farkındaydınız. Ancak iktidarın oluşturduğu din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili kazanımların korunması ve terörle mücadele kaygısına dayalı korku iklimi var olan sorunları ertelemenize ikinci plana koymanıza yol açtı."