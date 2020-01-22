HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan "Bilim ve Sanat Vakfı" açıklaması:

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan "Bilim ve Sanat Vakfı" açıklaması:

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2020 20:00 | Son Güncelleme

"Bilim ve Sanat Vakfına el konulması uygulamasından bir an önce vazgeçilmeli, benzer hukuksuzluklara kapı açan kanuni yanlışların düzeltilmesi için yasama süreçleri devreye girmeli, toplumun her kesiminden ortak bir vicdani ses yükselmelidir"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bilim ve Sanat Vakfının Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilmesi kararından bir an önce vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Davutoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vakfın kurulduğu günden beri kuruluş ilkelerine sadık kaldığını, ufkunu, kapısını, derslerini ve imkanlarını herkese açtığını belirtti.

Bilim ve Sanat Vakfınca kurulan İstanbul Şehir Üniversitesinin de geçici süreyle faaliyetinin durdurulduğunu hatırlatan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Şehir Üniversitesine uygulanan hukuksuz el koymanın üzerine Bilim ve Sanat Vakfını hukuki kılıflar uydurarak 'teslim almaya' çalışmak kesinlikle Türkiye'de bir grubun, bir kesimin, bir mahallenin, bir camianın sorunu değildir. Yaşanan en az 9 aydır kamuoyu önünde dile getirdiğimiz gibi toplumun her kesimini esir almaya çalışan bir hukuksuzluğun, kural tanımazlığın, benmerkezciliğin geldiği noktadır.

Vakıf geleneğine, örgütlenme özgürlüğüne, düşünce ve ifade hürriyetine, sivil topluma yapılan bu darbe kimsenin aklına bile getirmek istemediği bir pratiğin önünü açmaktadır. Bilim ve Sanat Vakfına el konulması uygulamasından bir an önce vazgeçilmeli, benzer hukuksuzluklara kapı açan kanuni yanlışların düzeltilmesi için yasama süreçleri devreye girmeli, toplumun her kesiminden ortak bir vicdani ses yükselmelidir. Bilim ve Sanat Vakfına reva görülen uygulama herkesi yaralamıştır ancak ilim aşkı, özgürlükler ve demokrasi için çabamız kesintisiz bir şekilde devam edecektir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup... Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup...
Macron İsrail polisini kiliseden kovdu!Macron İsrail polisini kiliseden kovdu!
Bakan Soylu, Abdulkerim Çevik’in taziyesine katıldıBakan Soylu, Abdulkerim Çevik’in taziyesine katıldı
Anahtar Kelimeler:
Bilim ve Sanat Vakfı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

En Çok Okunan Haberler

Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Mustafa Destici'den 'yeni din' tepkisi: Herkes uzak dursun

Mustafa Destici'den 'yeni din' tepkisi: Herkes uzak dursun

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Diğer Haberler
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İsrail polisini kiliseden kovdu!

Macron İsrail polisini kiliseden kovdu!

Demirtaş'ın tiyatrosuyla ilgili sorulan soruya Meral Akşener'den yanıt!

Demirtaş'ın tiyatrosuyla ilgili sorulan soruya Akşener'den yanıt!

Meral Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Karamollaoğlu'ndan FETÖ ile mücadele ve erken seçim açıklaması

Karamollaoğlu'ndan erken seçim açıklaması

Mustafa Destici'den 'yeni din' tepkisi: Herkes uzak dursun

Mustafa Destici'den 'yeni din' tepkisi: Herkes uzak dursun

Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu üyelerini seçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu üyelerini seçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.