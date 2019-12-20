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Gelecek Partisi kurucularından Nihal Olçok Times'a konuştu: Yeni bir siyasi söyleme ihtiyaç var

20.12.2019 10:49 | Son Güncelleme

Times gazetesi, "Erdoğan'ın eski müttefikleri yeni parti kurmak için ayrıldı" başlıklı haberinde 15 Temmuz darbe girişiminde, AKP'nin reklam danışmanı Erol Olçok'un eski eşi Nihal Olçok ile yapılan bir röportaja yer veriyor. Nihal Olçok röportajda Gelecek Partisi'ne katılmasını 'Ülke iyi gidiyor olsa da, bu daha da iyi olamayacağı anlamına gelmiyor' sözleriyle özetliyor.

Gelecek Partisi kurucularından Nihal Olçok Times'a konuştu: Yeni bir siyasi söyleme ihtiyaç var

Times gazetesi, "Erdoğan'ın eski müttefikleri yeni parti kurmak için ayrıldı" başlıklı haberinde 15 Temmuz darbe girişiminde, AKP'nin reklam danışmanı Erol Olçok'un eski eşi Nihal Olçok ile yapılan bir röportaja yer veriyor.

Hannah Lucinda Smith imzalı haberde, "Türkiye'nin en kanlı gecesinde çok az insan Nihal Olçok'tan daha çok acı çekti" deniliyor. Haberde, "Erol Olçok 20 yıl boyunca Erdoğan'ın seçim reklam kampanyalarını yönetti ve Erdoğan'ın sağ kolu olarak görev yaptı. Partinin iç yüzünü bilenler, Erdoğan'ın sürekli siyasi başarısının ardındaki isim olarak Erol Olçok'ı gösteriyordu" deniyor.

Erdoğan'ın Olçok'un tabutuna omuz verip, gözyaşı döktüğü ve Nihal Olçok'un yaşadıklarının Türk televizyonlarına tekrar tekrar yayımlandığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı'nın da darbe girişimi sonrası, darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenlerin hatırasını canlı tuttuğu, bazılarına da "gazi" unvanı verildiği hatırlatılıyor. Gazete şöyle devam ediyor:

"Ama şimdi 41 yaşındaki Nihal Olçok safları bozdu ve Erdoğan'ın AK Partisi'nden sürgün olanların geçen hafta kurduğu partiye katılacağını duyurdu. Erdoğan'ın Mayıs 2016'da görevden aldığı eski Başbakan Ahmet Davutoğlu önderliğindeki Gelecek Partisi, AKP'den hayal kırıklığına uğramış olanların desteğini almayı umuyor."

Nihal Olçok: Yeni bir siyasi söyleme ihtiyaç var

Nihal Olçok da Times'a yaptığı açıklamada "Türkiye'nin yeni bir siyasi söyleme ihtiycı var. Ülke iyi gidiyor olsa da, bu daha da iyi olamayacağı anlamına gelmiyor" diyor.

Haberde, Olçok'un kararını kamuoyuna açıklamasından bu yana, basın ve sosyal medyadaki Erdoğan destekçilerinin tacizine uğradığı ve bazılarının Olçok'u 'Gülenciler adına hareket etmekle' suçladığı vurgulanıyor.

Nihal Olçok ise Gelecek Partisi'ne katılmasının bir nedenini Gülen destekçilerinin hâlâ devlet kademelerinde yer alması olarak açıklıyor.

Erdoğan'ın kendisinin 60 yaşındaki Davutoğlu'nu usulsüz arazi tahsisatı ile suçladığını söyleyen Times şöyle devam ediyor;

"Bu, Erdoğan'ın Gelecek Partisi'nin, parlamentoda çoğunluğu sadece Milliyetçi Hareket Partisi ile yaptığı ittifakla sürdürebilen AKP'den oy çalma potansiyeli karşısında sarsıldığının işareti. Son anketler de AKP'nin geçen yılki seçimlerden bu yana destek kaybına uğradığını gösteriyor. AKP'ye oy verdiğini söyleyenlerin dörtte biri kararsız. Yarısı, Erdoğan'ın kendisine verdiği yetkilere artık destek olmuyor. Açık adam kayırma ve yolsuzluk, kötüleşen ekonomi ve yargının siyasallaşması AKP'yi lekeledi."

https://www.youtube.com/watch?v=ft2fyDA0jY0&feature=youtu.be

Times: 'Babacan ve Davutoğlu, bir sonraki seçimlerde AKP'yi zorlayabilir'

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın da yeni bir parti kurmaya hazırlandığını söyleyen Times, iki partinin çoğu kişinin yakında ilan edilmesini beklediği bir genel seçimde, AKP'nin zayıf çoğunluğunu tehdit edecek kadar destek toplayabileceğini vurguluyor. Haber şu satırlarla sona eriyor;

"Başbakanlığı döneminde Erdoğan'ın gölgesinde kalan Davutoğlu'nun, eski patronunun kişisel cazibesini karşı koyup koyamayacağı ise zor bir soru. Eski AKP Milletvekili Suat Kınıklıoğlu, 'Davutoğlu'nun biraz çekimi var. Daha eğitimli ve genç AKP seçmeni arasında kabul buluyor. Ancak insanları dinlememek gibi büyük bir sorunu var. Ne düşündüğünü anlatmaya daha çok meyilli. Ve bir siyasi partiyi yönetmek insanlarla angaje olmasını gerektiriyor' diyor."

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