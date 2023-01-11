Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan canlı yayından önemli açıklamalar

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Davutoğlu altılı masayla ilgili merak edilenleri de değerlendiriyor.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

(İmza yetkisi) Anayasal olarak uygundur. Kastettiğimiz şey; geçiş süreci içinde toplumu bu tek aklın, tek adamın yönettiği zihniyetten, yanlışlar manzumesinden alıp, kurumsal hakkın, katılımcılığın, dayanışmanın olduğu, yetki ve sorumluluk dengelerinin paylaşıldığı sisteme geçmek istiyoruz.

6'lı Masa'da bu konuda herhangi bir ihtilaf sözkonusu değildir. Geçiş sürecinde ortak, kurumsal hakkı, danışma, dayanışma, istişareyi harekete geçireceğiz. Bu metinle önemli bir eşik aşıldı.

Hep şunu söyledik; birlikte yöneteceğiz dedik. Bu bir ilkesel pozisyon. Bu kadar tecrübeden sonra bizi anayasal zorluğa düşürecek metne imza atmayız. Asla vesayet altında çalışacak bir Cumhurbaşkanını işbaşına getirmeyiz.

6'lı masa üyeleri seçimden sonra oturup konuşuacağız. Her parti bir Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bir bakanlık alacak en az. Ama oyu yüksek olanlar ona göre bakanlık alacak.