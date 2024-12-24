HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gelecek Partisi'nde sürpriz istifa! Yeni rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takması bekleniyor

Gelecek Partisi'nde sürpriz istifa! Yeni rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takması bekleniyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
24.12.2024 12:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı partisinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yamalı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na teşekkür etti. Yamalı'nın yarın AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Öte yandan Saadet-Gelecek grubu yeterli sayıyı sağlayamadığı için düşecek.

Gelecek Partisi'nde sürpriz istifa! Yeni rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takması bekleniyor

Genel Başkanlığını Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı Gelecek Partisi'nde üst düzey bir istifa yaşandı. Ankara Milletvekili Nedim Yamalı partisinden istifa etti.

ned

Yamalı kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Ahmet Davutoğlu'na teşekkü eden Yamalı şu ifadelerle partisinden ayrıldı;

Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

DAVUTOĞLU İKNA EDEMEDİ

Yamalı bugün saat 10.30'da Davutoğlu ile görüştü. Davutoğlu, Yamalı'dan bireysel davranmaması gerektiğini söylese de ikna edemedi. Yamalı, çıkışta istifa ettiğini açıkladı.

Sözcü'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki grup toplantısında Yamalı'ya AK Parti rozetini takması bekleniyor.

SAADET-GELECEK GRUBU DÜŞECEK

Bağımsız milletvekili olarak yoluna devam edeceği öğrenilen Yamalı'nın partisinden istifa etmesiyle birlikte TBMM'de 20 milletvekili bulunan Saadet-Gelecek Grubunun milletvekili sayısı 19'a düşecek.

Yamalı, TBMM Başkanlığına partisinden istifa ettiğine yönelik dilekçesini sunmasının ardından Saadet Partisi Grubundan ayrılacak.

İçtüzüğe göre siyasi partiler en az 20 milletvekiline sahip olmaları durumunda Meclis'te grup kurma hakkına sahip oluyor.

Anahtar Kelimeler:
Ankara istifa gelecek partisi
En Çok Okunan Haberler
'Türkiye devreye girecek' diyerek duyurdu: 'Parayı Rusya basıyor böyle iş olur mu?'

'Türkiye devreye girecek' diyerek duyurdu: 'Parayı Rusya basıyor böyle iş olur mu?'

FETÖ’nün kritik ismi İstanbul’da yakalandı!

FETÖ’nün kritik ismi İstanbul’da yakalandı!

Asgari ücret için 'Bilen bilir, yıllardır rakam vermem ama' deyip söyledi

Asgari ücret için 'Bilen bilir, yıllardır rakam vermem ama' deyip söyledi

Önce camlar sallandı, sonra alev topu geldi!

Önce camlar sallandı, sonra alev topu geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Suriyeli' talimatı! Her aileden bir kişiye 3 giriş-çıkış hakkı tanınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Suriyeli' talimatı! Her aileden bir kişiye 3 giriş-çıkış hakkı tanınacak

Patlayıcı üretilen fabrikada patlama! Acı haber: 12 kişi hayatını kaybetti

Patlayıcı üretilen fabrikada patlama! Acı haber: 12 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Günlük kombinlerin tamamlayıcısı Camper'da %50'ye varan indirim

Günlük kombinlerin tamamlayıcısı Camper'da %50'ye varan indirim

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.