Gelecek Partisi'nde sürpriz istifa! Yeni rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takması bekleniyor

Genel Başkanlığını Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı Gelecek Partisi'nde üst düzey bir istifa yaşandı. Ankara Milletvekili Nedim Yamalı partisinden istifa etti.

Yamalı kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Ahmet Davutoğlu'na teşekkü eden Yamalı şu ifadelerle partisinden ayrıldı;

Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

DAVUTOĞLU İKNA EDEMEDİ

Yamalı bugün saat 10.30'da Davutoğlu ile görüştü. Davutoğlu, Yamalı'dan bireysel davranmaması gerektiğini söylese de ikna edemedi. Yamalı, çıkışta istifa ettiğini açıkladı.

Sözcü'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki grup toplantısında Yamalı'ya AK Parti rozetini takması bekleniyor.

SAADET-GELECEK GRUBU DÜŞECEK

Bağımsız milletvekili olarak yoluna devam edeceği öğrenilen Yamalı'nın partisinden istifa etmesiyle birlikte TBMM'de 20 milletvekili bulunan Saadet-Gelecek Grubunun milletvekili sayısı 19'a düşecek.

Yamalı, TBMM Başkanlığına partisinden istifa ettiğine yönelik dilekçesini sunmasının ardından Saadet Partisi Grubundan ayrılacak.

İçtüzüğe göre siyasi partiler en az 20 milletvekiline sahip olmaları durumunda Meclis'te grup kurma hakkına sahip oluyor.