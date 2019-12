Gelecek Partisi'nde yönetim belli oldu!

"3,5 yıl her şeye sabırla hareket ettim. Konferanslarım engellendi. Eşimin işleri engellendi. Eğer ülkede her şey yolunda gitseydi yine susabilirdik. Ama nepotizm, her türlü yolsuzluk, kibir ve gösteriş ve şatafatın yaygınlaştığı bir durumda kimse kusura bakmasın, öncelikli, sadakatimiz milletedir. Yayınladığımız manifesto sonrasında oturup konuşma imkânı olsaydı yine susabilirdik."

"MAHCUP OLURLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3.5 yılda 5 rapor sunduğunu, ancak karşılığının ihraç talebiyle disipline sevk edilmek olduğunu kaydeden Davutoğlu, "Biz ayrılmadık, o bizi ayırdı. Bir akademisyene amfileri kapatanlar cefadan bahsedebilir mi? En önemlisi en yakın arkadaşım dediği arkadaşına dolandırıcılık suçlaması yapılmasından sonra hâlâ vefadan bahsedilmesi mümkün mü? Kimse bize geçmiş sözlerimizi hatırlatmasın, mahcup olurlar" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisine milletvekili verebilecekleri yönündeki açıklamasının sorulması üzerine de Davutoğlu, siyasette doğal seyir içinde olmayan hiçbir şeye başvurmadığını belirterek, buna ihtiyaç duyulmayacağı düşüncesinde olduklarını söyledi: