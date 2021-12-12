HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Gelecek Partisi'nden istifa eden 200 kişi AK Parti'ye katıldı

Gelecek Partisi'nden istifa eden 200 kişi AK Parti'ye katıldı

12.12.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da Gelecek Partisi'nden ayrılan 200 kişi, istifalarının ardından Ak Parti'ye katıldı. Düzenlenen törenle AK Parti'nin yeni üyelerine rozetleri takıldı. Mücadelelerine devam edeceğini açıklayan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, yeni üyelere "Aramıza hoş geldiniz, şeref verdiniz" dedi.

Gelecek Partisi'nden istifa eden 200 kişi AK Parti'ye katıldı

Diyarbakır’da 200 kişi, Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende AK Parti Diyarbakır milletvekilleri ve MKYK üyeleri, yeni üyelere rozetlerini taktı. AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Parti’nin vizyon olarak, duruş olarak Türkiye’de çok büyük değişimler, çok büyük dönüşümlerin, devrimlerin altına imza atmış olan siyasi bir hareket olduğunu söyledi.

"OMUZ OMUZA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Aydın, “Bugün burada AK Parti ailemizin, Diyarbakır teşkilatımızın daha güçleneceği, daha güzelleşeceği bir programla bir aradayız. Partimize katılım konusunda bizlerle istişare eden değerli arkadaşlarımızın ki, birçoğu bizimle beraber partimizde gönüldaşlık etmiş olduğumuz kardeşlerimiz başka bir partiden tekrardan evlerine, yuvalarına dönmüş oldular. Biz, bugün bu arkadaşlarımıza, kardeşlerimizle yine aynı çatı altında kucaklaşıyoruz. Bundan sonrası içinde beraber, omuz omuza sahada hem Diyarbakır’ımızın güzelleşmesi için, kalkınması için, gelişmesi için hem ülkemizin refahı, huzuru ve mutluluğu için kaldığımız yerden mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepiniz aramıza hoş geldiniz, şeref verdiniz” dedi.

AW489361_03

Törene AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, MKYK üyeleri Alaattin Parlak, Suna Kepolu Ataman ve partililer katıldı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı! Dehşet anları kameradaKöpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı! Dehşet anları kamerada
PARTNER "Bu hastalık bana çok şey öğretti" "Bu hastalık bana çok şey öğretti"
Özgür Özel'den hükümete özelleştirme tepkisiÖzgür Özel'den hükümete özelleştirme tepkisi
Anahtar Kelimeler:
Gelecek Partisi Gelecek Partisi AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Yıllar sonra o sahneyi itiraf etti: Tamamen çıplaktık ve bant...

Yıllar sonra o sahneyi itiraf etti: Tamamen çıplaktık ve bant...

Eski halini paylaştı! Görenler inanmadı

Eski halini paylaştı! Görenler inanmadı

Muhteşem üçlü geri döndü! Değişimleri şaşkınlık yarattı

Muhteşem üçlü geri döndü! Değişimleri şaşkınlık yarattı

10 Aralık reyting sonuçları!

10 Aralık reyting sonuçları!

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik

Cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Ormanlık alanda yarı çıplak halde yakalanan adamın ifadesi 'pes' dedirtti

Ormanlık alanda yarı çıplak halde yakalanan adamın ifadesi 'pes' dedirtti

Erdoğan duyurdu: Yeni düzenleme geliyor! Cezası artacak

Erdoğan duyurdu: Yeni düzenleme geliyor! Cezası artacak

İmamoğlu'ndan Soylu'nun iddialarına sert yanıt

İmamoğlu'ndan Soylu'nun iddialarına sert yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.