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Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'nda kimler, hangi isimler var? İşte isim listesi

13.12.2019 08:45 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlığını üstleneceği, Gelecek Partisi’nin 154 kişilik kurucular kurulunun büyük çoğunluğunu, AK Parti’de parti teşkilatında görev almış isimler oluşturuyor

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'nda kimler, hangi isimler var? İşte isim listesi

Gelecek Partisi’nin İçişleri Bakanlığı’na dünkü başvurusuyla birlikte “Davutoğlu’nun yanında parti kuruluşunda hangi isimler yer alıyor?” sorusu gündemdeydi.

Davutoğlu’yla birlikte AK Parti’den 13 Eylül’de istifa etmiş olan eski milletvekili Ayhan Sefer Üstün, Parti kuruluş dilekçesini bakanlığa ilettikten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, detay vermekten kaçınmıştı. Ancak gece geç saatlerde, Kurucular Kurulu listesi basına yansıdı.

154 KİŞİLİK KURUCULAR KURULU LİSTESİ

Böylece Davutoğlu’nun öncülüğünde “Gelecek Partisi” adıyla bakanlığa yapılan başvuruda, 154 kişilik Kurucular Kurulu listesindeki isimler ortaya çıktı.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu’nda ağırlıklı olarak “AK Parti küskünleri” olarak adlandırılabilecek, AK Parti’den istifa etmiş ancak öncesinde partide yöneticilik kademelerinde bulunmuş, milletvekili olmayı hedeflemiş pek çok isim yer aldı. Yine son dönemde AK Parti’nin iktidar biçimine yönelik eleştirileriyle gündeme gelmiş isimlerden bazıları da Davutoğlu’yla birlikte hareket etme kararı aldıklarını kurucu üye olarak gösterdi.

AK PARTİLİ İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

VOA Türkçe’nin açık kaynaklardan yaptığı incelemeye göre, Kurucular Kurulu’nda Davutoğlu’nun dışında 18 eski AK Parti’li milletvekili yer aldı. Bu isimler Abdullah Başcı, Avni Erdemir, Ayhan Sefer Üstün, Cemalettin Kani Torun, Cesim Gökçe, Cuma İçten, Feramuz Üstün, İbrahim Mustafa Turhan, Mehmet Ali Pulcu, Mehmet Atilla Maraş, Mustafa Baloğlu, Mustafa Bilici, Mustafa Öztürk, Ömer Ünal, Selçuk Özdağ, Şenol Gürşan ve Talha Erol Durmaz oldu.

Davutoğlu’nun Malezya’daki öğretim üyeliği döneminden iki öğrencisi de kurucu üye olurken, Başbakanlık dönemindeki danışmanı, yazar Etyen Mahcupyan da parti kuruluşuna katıldı.

BİR BELEDİYE BAŞKANI DA GELECEK PARTİSİ'NDE

Gelecek Partisi, kuruluş aşamasıyla birlikte bir belediye başkanlığına da sahip oldu. Kurucu üye Halil Kulak, 31 Mart seçimlerinde, bağımsız aday olarak Karaman’ın Sarıveliler ilçesi belediye başkanı seçilmiş ve bu görevini yürüten bir isim.

EMİNE ERDOĞAN'A YAKINLIĞIYLA BİLİNİYORDU

AK Parti’yle görüş ayrılığına düşen isimlerden, KADEM kurucusu ve bir dönem Emine Erdoğan’a yakınlığıyla tanınmış Sema Silkin Ün de Gelecek Partisi’nde yer aldı. Eşi Taha Ün’se, AK Parti'ye yakın sosyal medya hesaplarını kontrol etmesiyle tanınıyor ve halen “Sağlam İrade” adlı hesabın yöneticisi.

NİHAL OLÇOK DA LİSTEDE

Son günlerde darbe girişimi gecesiyle ilgili sözleriyle dikkat çeken Nihal (Süleymanoğlu) Olçok da beklendiği üzere listede yer alırken, o gece Atatürk Havalimanı’ndaki direnişe katıldığı hikayesiyle AK Parti’ye yakın medya kuruluşlarınca sıkça konu edilmiş Abdülkadir Baykay da kurucu üye oldu.

Dış politika kanadından da son olarak Viyana Büyükelçiliği görevinde bulunmuş Ümit Yardım’ın kurucu olarak partide yer aldığı görüldü.

ESKİ YÖK BAŞKANI YUSUF ZİYA ÖZCAN SÜRPRİZİ

Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı döneminde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) başkanlığına getirilen akademisyen Yusuf Ziya Özcan da kurucu üye oldu. Özcan, diplomat kökenli olmamasına rağmen Polonya Büyükelçisi olarak atanmasıyla dikkat çekmişti.

Listede Kürt kökenli isim ağırlığı da dikkat çeken bir başka unsur oldu.

EKONOMİDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Kurucular Kurulu’nda ekonomiyle ilgili bazı isimler de göze çaptı. Borsa İstanbul’un yöneticiliğini yapmış eski vekil Turhan’ın yanı sıra Tuncay Dinç’in de listede olduğu görüldü. Merken Bankası’yla ilgili değerlendirmeleriyle tanınmış Kerim Rota da kurucu üye oldu. Vakıfbank’ın eski yönetim kurulu üyesi Ahmet Müfit Cengiz de listede yer aldı.

Listede iki eski baro başkanı da var. Elazığ’dan Adnan Demir ve Kayseri’den Ali Aydın.

Adnan Menderes hükümeti bakanlarından Hasan Polatkan’ın yeğeni Hasan Serdar Bilir de listede.

Kurucu üye olarak listede Muhammet Cüneyt Topbaş ismi de göze çarpıyor. Bu ismin Davutoğlu’nun aile üyeleriyle görüştüğü İstanbul’daki Topbaş’lardan birisi olup olmadığı merak konusu. Listedeki genç Topbaş’ın, BİM’in eski ortağı Mustafa Latif Topbaş ile akrabalığı olup olmadığı da bilinmiyor.

GELECEK PARTİSİ KURUCULAR KURULU'NDAKİLERİN İSİM LİSTESİ

VOA Türkçe’nin açık kaynaklardan yaptığı araştırma itibariyle Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu üyeleriyle ilgili bilgiler AK Parti’yle ilişkileri bakımından özetle şöyle:

Abdullah Başçı: AK Parti 26. Dönem Milletvekili Abdullah Başçı

Abdülkadir Baykay: Darbe girişiminde Atatürk Havalimanı’nda direniş sergileyen isimlerden birisi olarak gündeme geldi, iş insanı

Abdullah Güzeldülger: AK Parti’nin Konya milletvekili adayı

Abdullah Teber: İstanbul Ticaret Odası’na başkan adayı, iş insanı

Abdullah Yeşil: Şanlıurfalı mali müşavir

Adnan Demir: Elazığ Barosu eski Başkanı

Ali Ahmet Çoktan: Ebru ve tezhip sanatçısı

Ali Akmaz: Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, AK Parti Konya milletvekili aday adayı

Ali Alper Uzun: AK Parti İzmir eski il yöneticisi

Ali Aydın: Eski HSYK üyesi, Kayseri Barosu eski başkanı, AK Parti Kayseri vekil aday adayı

Ali İhsan Dilmen: AK Parti Aydın-Nazilli eski kurucu üyesi, yöneticisi

Alper Kürşad Giray: AK Parti Aksaray eski il yöneticisi

Alptekin Hocaoğlu: Suriye’de insan hakları ihlalleri araştırmacısı

Avni Erdemir: AK Parti 24. Dönem Amasya Milletvekili

Aydın Altaç: AK Parti Diyarbakır eski İl Başkanı

Ayhan Sefer Üstün: AK Parti eski genel başkan yardımcısı

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