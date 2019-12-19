Gelecek Partisi'nde Davutoğlu genel başkan seçildi

Partinin kurumsallaşma çalışmasının süreceğini bildiren Davutoğlu, "Bugün parti yönetim, disiplin ve etik kurulları oluşturuldu. Önümüzdeki hafta içinde kurullarda görev alan arkadaşlar arasından ve burada görev almayanlardan bir Parti Başkanlık Kurulu ve Parti Politika İzleme Kurulu oluşturacağız." bilgisini verdi.

Toplantıda, Siyasi Partiler Kanunu'nun gerekli gördüğü dört önemli fonksiyonu icra ettiklerini aktaran Davutoğlu, "Genel başkan seçimi yapıldı. Arkadaşlarımızın teveccühüyle bu görevi bize tevdi ettiler." dedi.

Davutoğlu, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta kurulan partinin Türk siyasi hayatına katkı yapmak ve millete hizmet etmek için yola çıktığını belirtti.

- "Siyasetin doğal seyri içinde olmayan yönteme başvurmayacağım"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "İhtiyaç olması halinde milletvekili verebiliriz." teklifine ilişkin Davutoğlu, siyasetin doğal seyri içinde olmayan bir yönteme başvurmayacağını söyledi.

Davutoğlu, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili tartışmalara dair bir soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanına hitaben söylüyorum, bir dolandırıcılık varsa ben burdayım, işlemler orada. Hukuki işlemleri başlatın, en ağır cezaya razıyım. Hazır olmadığım tek şey iftiralara muhatap ve onun karşısında sessiz kalınmaktır. Kusura bakmasınlar, burada sessiz kalınmaz. Niye hukuki süreç başlatılamıyor? Çünkü benim başbakanlığım döneminde Halk Bankasından İstanbul Şehir Üniversitesine bir lira bile kredi ödenmedi. Bugün bahsi geçen yatırım kredisi Eylül 2016'da ödendi."

- Davutoğlu ve Kurucular Kurulu üyelerinden Anıtkabir'e ziyaret

Daha sonra, Davutoğlu ve partinin Kurucular Kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Davutoğlu ve beraberindekiler, saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.