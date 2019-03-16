Gelecek umutları terörün kurbanı oldu

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde dün cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında akademisyenler, mühendisler, bilişim uzmanları gibi eğitimli insanlar ve yeni bir gelecek kurmak umuduyla ülkeye gelen göçmenler bulunuyor.

Nur ve Linewood camilerine düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının kurbanlarının hikayeleri yürekleri burkuyor.

Yerel basındaki haberlere göre, terör saldırısında hayatını kaybedenler veya kendilerinden henüz haber alınmayanlar arasında akademisyenler, mühendisler, bilişim uzmanları gibi çok sayıda eğitimli, meslek sahibi kişi ve yeni bir gelecek kurmak umuduyla ülkeye gelen göçmenler yer alıyor.

- İç savaştan kaçtılar, terörün kurbanı oldular

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Yeni Zelanda'ya sığınan mültecilerden Halid Mustafa ve 16 yaşındaki oğlu Hamza da dünkü terör saldırısında hayatını kaybetti.

3 oğluyla cuma namazına gelen Mustafa'nın oğullardan 1'inin yaralı kurtulduğu, 1 oğulunun ise halen kayıp olduğu ifade edildi.