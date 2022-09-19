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Gelecek ve DEVA'dan sürpriz adım! Akşener'le görüşecekler

19.09.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere 9 ay gibi bir süre kalırken, 6'lı masanın yapacağı ikinci tur görüşmeleri için geri sayım başladı. Adaylık konusunun masaya yatırılmasının beklendiği kritik görüşme öncesi Ankara'da sürpriz bir gelişme yaşandı. İYİ Parti lideri Meral Akener'in DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile bir araya geleceği öğrenildi. Sürpriz görüşmede özellikle CHP tarafından yapılan ve tartışma yaratan açıklamaların gündeme gelmesi bekleniyor.

Gelecek ve DEVA'dan sürpriz adım! Akşener'le görüşecekler

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 6'lı masanın adayı henüz netleşmezken, gözler 2 Ekim'de yapılacak olan 2. tur görüşmelerine çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak kritik toplantıda son günlerdeki tartışmalar ve adaylık konusunun masada olması bekleniyor. 2 Ekim'deki toplantı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 26 Eylül itibariyle liderler turuna çıkacağı öğrenilirken; sürpriz bir gelişme gündem oldu.

AKŞENER, DAVUTOĞLU VE BABACAN'LA GÖRÜŞECEK

Kritik toplantı öncesi İYİ Parti lideri Meral Akener'in DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile bir araya geleceği öğrenildi.

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Görüşme talebinin ise Gelecek ve DEVA Partisi'nden geldiği belirtildi.

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'KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAZSA MASA DAĞILIR' ÇIKIŞI GÜNDEME GELEBİLİR

Katıldığı canlı yayında kulis bilgilerini aktaran gazeteci Duygu Ayaz Bayram "Şunu hatırlatmakta fayda var. Her iki görüşmede de özellikle 'HDP'ye bakanlık verilebilir' açıklamaları sonrası başlayan tartışma, İYİ Partililere ihale açıklamaları ve 'Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır' açıklamalarının gündeme gelmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

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