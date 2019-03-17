"Gelecek yıldan itibaren hedeflerimizi yakalayacağız"

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin satın alma paritesine göre dünyada 13. sırada bulunduğunu belirterek, "Ekonomimize bir darbe vurmaya çalıştılar ama bu yıl daha iyi geçecek, inşallah önümüzdeki yıldan itibaren enflasyon, işsizlik ve faiz oranlarını tek haneye indirerek hedeflerimizi yakalayacağız." dedi.

Dönmez, Ataşehir’deki Örnek Mahallesi ve Fetih Mahallesi AK Parti seçim irtibat bürolarını ziyaret etti.

Burada yaptığı konuşmalarda Ataşehir'in potansiyelinin yüksek olduğunu ama diğer ilçelerden de geri kalmaması gerektiğini dile getiren Dönmez, ulusal kalkınmanın yerelden başladığına dikkati çekti.

Son bir aylık dönemde 20'nin üzerinde il ve 100'e yakın ilçe merkezini ziyaret ettiklerini kaydeden Dönmez, bu bölgelerde muhalefet adaylarının projelerinin olmadığını aktardı.

Bakan Dönmez, söz konusu adayların doğal gaz ulaştırmak gibi kendi yetkilerinde olmayan konular üzerinden proje öne sürdüklerini ve bu konuların hükümetin işi olduğunu vurguladı.