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“Gelecekte Acı ve Izdırap Görünüyor”

01.08.2021 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü Anthony Fauci Delta varyantıyla bağlantılı olarak COVID-19 vakalarının arttığı bir dönemde, gelecekte acının göründüğünü söyledi. Bununla birlikte Fauci, Amerika’da bir kapanma olmasını beklemediğini de belirtti

“Gelecekte Acı ve Izdırap Görünüyor”

Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü Anthony Fauci Delta varyantıyla bağlantılı olarak COVID-19 vakalarının arttığı bir dönemde daha fazla acının ufukta göründüğünü söyledi.

Bununla birlikte Fauci, Amerika’da bir kapanma olmasını beklemediğini de belirtti.

Fauci buna gerekçe olarak geçen kış mevsiminde yaşananları tekrarlatmayacak kadar insanın aşı olduğuna inandığını söyledi.

Bununla birlikte Fauci, salgını bastırmak için yeterli aşı oranına da ulaşılamadığını kaydetti.

Amerika’daki yeni vakaların nerdeyse tamamı aşı olmayanlardan. Aşı olanlar virüse yakalanabiliyor, bununla birlikte hastalığı hafif atlatıyor ama bir başkasına virüsü bulaştırabiliyor.

Fauci, bir kapanma olacağını düşünmediğini ama gelecekte biraz acı ve ızdırap göründüğünü kaydetti.

Fauci, buna gerekçe olarak vakaların yükselmesini gösterdi ve “bu nedenle sürekli aşı olun çağrısı yapıyoruz, bunun çözümü aşı olmak” dedi.

John Hopkins Üniversitesi verilerine göre 30 Temmuz haftasında günlük yeni vaka ortalaması 77, 827 oldu. İki hafta önce bu rakam 30,887 olmuştu.

Fauci bu açıklamalarını ABC televizyonuna yaptı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 30 Temmuz haftası günlük ortalama 358 oldu. Bu sayı iki hafta önce 253 olmuştu.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi CDC verilerine göre 12 yaş ve üzerindeki Amerikalılar’ın yüzde 58’i iki doz aşılarını oldu.

Ulusal Sağlık Enstitüsü Direktörü Dr. Francis Collins de halkın mesajı almakta olduğunu söyledi.

Collins, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Amerika’da son iki haftada aşı oranının yüzde 56 arttığını belirtti.

Collins, özellikle vaka sayısının oldukça arttığı Louisiana’da son 14 günde aşı oranın da 3 kat yükseldiğini vurguladı.

Collins, Delta varyantının kontrol altına alınabilmesi için olması gerekenin bu olduğunu da kaydetti.

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