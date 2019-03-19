Gelecekte Bilişim Konferansı, 27 Mart'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - Dijital ve akıllı sistemler, yapay zeka, bulut bilişim, siber güvenlik ve büyük veri gibi geleceğin dünyasını şekillendiren teknolojilerin konuşulacağı "Gelecekte Bilişim Konferansı", 27 Nisan'da SETA İstanbul Konferans Salonu'nda yapılacak. Bilişim Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Smart Future Forum tarafından "Gelecek Geliyor" sloganıyla düzenlenen konferansta dijital dönüşüm ve değişim bilişim sektörü perspektifinden değerlendirilerek, dijital teknolojiler konusundaki farkındalığın artırılması, alanında uzman konuşmacıların sektöre vizyoner bir bakış açısı kazandırması ve gelecek vizyonu çizmesi hedefleniyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilişim Grubu Başkanı Şenol Vatansever, geçen eylül ayında yapılan Bilişimciler Gelecek 5.0 Zirvesi 2018'den sonra büyük kapsamlı ilk konferansı düzenleyeceklerini belirtti. Smart Future Forum'un sektöre kazandırdığı birbirinden başarılı zirvelerde ortaya koyduğu performansına ve tecrübesine çok güvendiklerini aktaran Vatansever, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere Endüstri 4.0 Almanya ile Toplum 5.0 ise Japonya ile anılan bir yaklaşım. Biz de Türkiye ile anılmasını ve markalaşmasını istediğimiz 'Gelecek 5.0' yaklaşımını ortaya koyduk. 'Gelecek 5.0' yüksek teknoloji, mutlu insan ve dünya barışı temelli bir yaklaşım. Türkiye savunma sanayinde ve askeri teknolojilerde önemli çalışmalar yapıyor. Konferansta 'Gelecek Geliyor' sloganının alt bileşenleri olarak yapay zeka, robotlar, blockchain, siber güvenlik gibi birçok alanı beraber değerlendireceğiz. Herkesin en az 40-50 kişiyle tanışıp kartvizit alışverişi yapmasına imkan sağlayacak sürpriz bir networking planlaması yapmayı da düşünüyoruz." - Sektörün geleceği tartışılacak Smart Future Forum Başkanı Murat Karataş ise geleceğin yeniden şekillendiğini, otomasyon sistemleri, veri alışverişleri ve üretim teknolojilerini içeren bu yeni devrimin her bir verinin toplanmasına ve iyi bir şekilde izlenip analiz edilmesine olanak sağlayarak daha verimli iş modelleri ortaya çıkaracağını kaydetti.