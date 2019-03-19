HABER

Gelecekte Bilişim Konferansı, 27 Mart'da yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 10:49 | Son Güncelleme

Dijital ve akıllı sistemler, yapay zeka, bulut bilişim, siber güvenlik ve büyük veri gibi geleceğin dünyasını şekillendiren teknolojilerin konuşulacağı konferans, SETA İstanbul Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Dijital ve akıllı sistemler, yapay zeka, bulut bilişim, siber güvenlik ve büyük veri gibi geleceğin dünyasını şekillendiren teknolojilerin konuşulacağı "Gelecekte Bilişim Konferansı", 27 Nisan'da SETA İstanbul Konferans Salonu'nda yapılacak.

Bilişim Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Smart Future Forum tarafından "Gelecek Geliyor" sloganıyla düzenlenen konferansta dijital dönüşüm ve değişim bilişim sektörü perspektifinden değerlendirilerek, dijital teknolojiler konusundaki farkındalığın artırılması, alanında uzman konuşmacıların sektöre vizyoner bir bakış açısı kazandırması ve gelecek vizyonu çizmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilişim Grubu Başkanı Şenol Vatansever, geçen eylül ayında yapılan Bilişimciler Gelecek 5.0 Zirvesi 2018'den sonra büyük kapsamlı ilk konferansı düzenleyeceklerini belirtti.

Smart Future Forum'un sektöre kazandırdığı birbirinden başarılı zirvelerde ortaya koyduğu performansına ve tecrübesine çok güvendiklerini aktaran Vatansever, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere Endüstri 4.0 Almanya ile Toplum 5.0 ise Japonya ile anılan bir yaklaşım. Biz de Türkiye ile anılmasını ve markalaşmasını istediğimiz 'Gelecek 5.0' yaklaşımını ortaya koyduk. 'Gelecek 5.0' yüksek teknoloji, mutlu insan ve dünya barışı temelli bir yaklaşım. Türkiye savunma sanayinde ve askeri teknolojilerde önemli çalışmalar yapıyor. Konferansta 'Gelecek Geliyor' sloganının alt bileşenleri olarak yapay zeka, robotlar, blockchain, siber güvenlik gibi birçok alanı beraber değerlendireceğiz. Herkesin en az 40-50 kişiyle tanışıp kartvizit alışverişi yapmasına imkan sağlayacak sürpriz bir networking planlaması yapmayı da düşünüyoruz."

- Sektörün geleceği tartışılacak

Smart Future Forum Başkanı Murat Karataş ise geleceğin yeniden şekillendiğini, otomasyon sistemleri, veri alışverişleri ve üretim teknolojilerini içeren bu yeni devrimin her bir verinin toplanmasına ve iyi bir şekilde izlenip analiz edilmesine olanak sağlayarak daha verimli iş modelleri ortaya çıkaracağını kaydetti.

Karataş, gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin bu konuda kendi konseptlerini geliştirdiğine, geleceği kendi bakış açıları üzerinden kurmayı istediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye bu yeni çağda daha önce yaşanan devrimlerde olduğu gibi sadece tüketici değil, üretici de olabilmenin çabası içindedir. Bu dönüşümde hak ettiğimiz çıktıları elde edebilmenin ön koşulu yaşanan dönüşümü anlayarak fırsatları ve tehditleri doğru tespit etmekten geçiyor. Özellikle KOBİ'ler başta farklı boyuttaki işletmelerin bu dönüşümün kendi iş ve sektörlerine olan etkilerini değerlendirmeleri, bu konuda hazırlık yapmaları gerekmektedir. Smart Future Forum İstanbul'un dijital dönüşümün global lideri olması vizyonuyla ekosistemi bir araya getiren ve bilgi/içerik oluşturan bir platform olarak hareket etmektedir. Sektörün önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Bilişim Grubu ve bilişimciler destekleriyle organize edilen Gelecekte Bilişim Konferansı, bu amaca hizmet eden ve bilişimin liderlerinin sektörün geleceğini tartıştığı bir etkinlik olacaktır."

Konferansla ilgili bilgiye "smartfutureexpo.com/gelecektebilisim" internet adresinden ulaşılabilinecek.

PARTNERBu insanları sadece Rusya`da görebilirsiniz!Bu insanları sadece Rusya`da görebilirsiniz!
"Ay Lav Yu" filmi Gaziantep'te gerçek oldu"Ay Lav Yu" filmi Gaziantep'te gerçek oldu
Suriye’deki yetimlere ve öğretmenlere ekmek yardımıSuriye’deki yetimlere ve öğretmenlere ekmek yardımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gelecekte Bilişim Konferansı SETA İstanbul Şenol Vatansever

En Çok Okunan Haberler

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Ölen kız kardeşi için konuşan mezar taşı icat etti

Ölen kız kardeşi için konuşan mezar taşı icat etti

"Ay Lav Yu" filmi Gaziantep'te gerçek oldu

"Ay Lav Yu" filmi Gaziantep'te gerçek oldu

Tazı Kanyonu'nda 'en güzel poz' tehlikesi

Tazı Kanyonu'nda 'en güzel poz' tehlikesi

Narkozun etkisi geçerken 'YPG' deyince kim olduğu ortaya çıktı!

Narkozun etkisi geçerken 'YPG' deyince kim olduğu ortaya çıktı!

Son dakika: HDP'li Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika: HDP'li Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.