“Gelecekte Hangi Yönetim Olacağını Zaman Gösterecek”

ABD Başkanı Donald Trump, resmi olmayan sonuçlara göre 3 Kasım’daki yenilgisinin ardından ilk kez kamera karşısına çıktı. Corona virüsü aşısının Nisan ayından itibaren nüfusun geneli için hazır olacağını söyleyen Trump, “Bu yönetim ülkeyi karantinaya almayacak. Gelecekte hangi yönetimin olacağı bilinmez. Bunu zaman gösterecek’’ dedi.
Cuma günü öğle saatlerinde Trump yönetiminin Işık Hızı Ötesi Operasyonu olarak adlandırdığı aşı çalışmalarıyla ilgili brifing alan Başkan Donald Trump, Corona virüsüne karşı aşı geliştirilmesi çalışmalarına ilişkin son durumla ilgili bilgi verdi.
ABD Başkanı Beyaz Saray Gül Bahçesi’nde düzenlediği basın toplantısında, aşının acil durumda kullanımı için çok yakında onay almasını beklediğini belirtti. Nisan ayından itibaren de aşının nüfusun genelinin kullanımına hazır olacağını söyledi. Diğer aşıların da dağıtımının hızlı bir şekilde yapılacağını kaydetti.
Şimdiye kadar seçimlerde yenilgiyi kabul etmekten kaçınan ABD Başkanı Trump, kendi yönetiminin hiçbir koşulda tüm ülkede karantina uygulamayacağına dikkat çekti. Basın toplantısının o kısmında, “Bu yönetim karantina uygulamayacak. Umarım, gelecekte ne olursa olsun, hangi yönetimin olacağını kim bilir. Sanırım bunu zaman gösterecek” ifadelerini kullandı.
İlaç devi Pfizer, Pazartesi günü geliştirdiği aşının Corona virüsüne karşı yüzde 90’ın üzerinde etkili olduğunu açıklamıştı. ABD Başkanı Trump bunun ardından Twitter’da paylaştığı mesajda, “HARİKA HABER” diye yazmıştı.
Pfizer daha önce yaptığı açıklamada aşının güvenliğine ilişkin verilerin önümüzdeki hafta geleceğini ve ondan sonra aşının acil durumlarda kullanılması amacıyla onay için başvuracağını belirtmişti.
ABD Başkanı, basın toplantısında gazetecilerden soru almadı. Trump basın toplantısını tamamladıktan sonra kürsüden ayrılırken bazı basın mensuplarının “Yenilgiyi ne zaman kabul edeceksiniz?” soruları cevapsız kaldı.
ABD’de virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 240 bini geçti. Perşembe günü ülkede bir günde görülen yeni vaka sayısı da 160 bini buldu.