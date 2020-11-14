“Gelecekte Hangi Yönetim Olacağını Zaman Gösterecek”

ABD Başkanı Donald Trump, resmi olmayan sonuçlara göre 3 Kasım’daki yenilgisinin ardından ilk kez kamera karşısına çıktı. Corona virüsü aşısının Nisan ayından itibaren nüfusun geneli için hazır olacağını söyleyen Trump, “Bu yönetim ülkeyi karantinaya almayacak. Gelecekte hangi yönetimin olacağı bilinmez. Bunu zaman gösterecek’’ dedi.

Cuma günü öğle saatlerinde Trump yönetiminin Işık Hızı Ötesi Operasyonu olarak adlandırdığı aşı çalışmalarıyla ilgili brifing alan Başkan Donald Trump, Corona virüsüne karşı aşı geliştirilmesi çalışmalarına ilişkin son durumla ilgili bilgi verdi.

ABD Başkanı Beyaz Saray Gül Bahçesi’nde düzenlediği basın toplantısında, aşının acil durumda kullanımı için çok yakında onay almasını beklediğini belirtti. Nisan ayından itibaren de aşının nüfusun genelinin kullanımına hazır olacağını söyledi. Diğer aşıların da dağıtımının hızlı bir şekilde yapılacağını kaydetti.

Şimdiye kadar seçimlerde yenilgiyi kabul etmekten kaçınan ABD Başkanı Trump, kendi yönetiminin hiçbir koşulda tüm ülkede karantina uygulamayacağına dikkat çekti. Basın toplantısının o kısmında, “Bu yönetim karantina uygulamayacak. Umarım, gelecekte ne olursa olsun, hangi yönetimin olacağını kim bilir. Sanırım bunu zaman gösterecek” ifadelerini kullandı.