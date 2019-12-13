Gelecek’te "Korkuya son" stratejisi

Gelecek’ten Erdoğan’a “Baskı politikası tutmaz” çıkışı sertleşiyor.AKP hükümetlerinde üç dönem başbakanlık yapan, bir zamanlar AKP’nin "hocası" olarak bilinen Ahmet Davutoğlu, davul ve zurna eşliğinde kuruluşunu ilan ettiği yeni partisi Gelecek ile AKP’ye meydan okudu. Gelecek Partisi ile AKP arasındaki ilk savaşın İçişleri Bakanlığı üzerinden yaşandığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı’na partinin kuruluş dilekçesini sunan Gelecek Partisi çekirdek kadrosu, bakanlığa teslim ettikleri tüm bilgilerin internete sızmasının şaşkınlığını yaşadı. Parti çekirdek kadrosundan eski AKP’li vekillerden Ayhan Sefer Üstün olayı DW Türkçe’ye "Dilekçemizi, partimizle ilgili tüm evrakları devletin güvencesine sunmuştuk. Sonra bir baktık ki, kurucular kurulu üyelerimizin sadece isimleri değil adresleri dahil tüm özel bilgileri ortalığa saçılmış. Bu neyin baskısıdır" sözleriyle anlattı. Ayhan Sefer Üstün, "Hedef gösterildiğinizi mi iddia ediyorsunuz?" sorusuna "Yaşadığımız ortada. Neden adreslerimiz bile ortalığa saçılıyor. Herkes bilsin, korkmuyoruz. Türkiye hukuk devletidir ve baskı politikası tutmaz. Bu politikanın ters tepeceğini yakında herkes anlayacak" yanıtı verdi.

Kuruluş dilekçesi ve partiyle ilgili evrakların başına gelenlerden sonra yaşayabilecekleri her türlü baskıya karşı strateji geliştiren Gelecek Partisi ekibi, iktidardaki AKP hükümetine bu yöndeki ilk mesajı partinin tanıtım toplantısında verdi. Davutoğlu kürsüden, "“Milletimiz korkularla ve tabularla siyaset yapanların ülkemizi yarınlara taşıyamayacaklarını bilmektedir" sözleriyle önümüzdeki süreçte en çok Türkiye’deki korku ikliminin yarattığı sorunları öne çıkaracaklarına vurgu yaptı. "Statükodan kurtulduk" Ayhan Sefer Üstün, Gelecek Partisi’nin AKP’den ne gibi bir farkı olacağına ilişkin DW’nin sorusunu yanıtlarken, "Geçmişin statüko sembolleri AKP’ye hakim oldu. Perinçek orda, MHP orda. Biz ise şimdi AKP’nin kuruluş değerlerine, özgürlüklere dönüyoruz. Statükodan kurtuluyoruz" diye konuştu. Üstün, Davutoğlu’nun kuruluş konuşmasında sık sık yaptığı "özgürlükçü olacağız" düşüncesini "Seçim dönemi ittifaklar gündeme geldiğinde gerektiğinde herkesle diyalog kuracağız" sözleriyle açtı.

"Erdoğan’dan korkmuyoruz AKP’nin eski genel başkan yardımcılarından Selçuk Özdağ ise Gelecek Partisi’nde özgürlüklerin ne kadar öne çıkacağı sorusunu yanıtlarken HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’tan söz etmekten çekinmiyor. Özdağ, "Milletvekilleri tutuksuz yargılanmalı. Aynı şey basın mensupları için de geçerli" diyor. Selçuk Özdağ, kuvvetler ayrılığı, güçlü parlamenter sisteme geçiş konusunda muhalefet partileriyle benzer düşünceleri paylaştıklarını anlatırken, "Biz tek adam bilmiyoruz. Biz Erdoğan’dan korkmuyoruz. Türkiye’de kim hukuk dışına çıkarsa kaybeder. Biz korksaydık yola çıkmazdık. Kimse üstümüzde korku politikasının hakim olacağını düşünmesin" çıkışı yapıyor. "AKP korku siyasetiyle yönetiyor" AKP'de iki dönem vekillik yapan, 2004-2012 arasında Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan ekonomist İbrahim Turhan da Gelecek Partisi’nin çekirdek kadrosunda. Gelecek Partisi’nin AKP’den farkını DW Türkçe’ye anlatırken "Ülkeyi korkuyla yönetmeyi tercih ettikleri için ekonomi de küçüldü" sözleriyle önümüzdeki dönemde en çok "korku siyaseti"ne karşı mücadele vereceklerini söylüyor.