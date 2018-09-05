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Gelecekte nasıl görüneceğinizi merak ediyor musunuz? Sonuçlar inanılmaz!

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 13:35 | Son Güncelleme

Ünlülerin 25 yıl sonra nasıl görüneceğini hiç merak ettiniz mi? Yaşlandığınızda yüzünüzün nasıl olacağını gösteren bir telefon uygulaması (Future Face) kraliyet ailesinin ve bazı ünlülerin yaşlanma sürecini tahmin etmeyi başardı. Prens Harry ve Cambridge Düşesi Kate Middleton'u görmeniz lazım.

Gelecekte nasıl görüneceğinizi merak ediyor musunuz? Sonuçlar inanılmaz!

İngiltere'de bulunan Harley Street kliniğinde plastik cerrah olarak görev yapan Dr. De Silva Future Face yazılımıyla, ünlülerin zaman içinde nasıl değişeceklerini analiz ediyor. Uygulama sayesinde 25-35 yıl içinde insan yüzündeki değişimler takip edilebiliyor. Yazılım, göz çevresindeki sarkma cildi gibi yaşlanmanın temel belirtilerini yakalıyor ve sonraki yıllarda yüzün ne kadar değişeceğini tahmin ediyor.

Uygulamayı geliştiren doktorlardan biri olan Dr. De Silva, ''Bu yeni yüz haritalama teknolojisi, geleceğe bilimsel olarak bakmamıza ve bir insanın nasıl yaşlanacağını tam olarak görmemize izin veriyor. Kate Moss hala dünyanın en güzel kadınlarından biri ancak yaş 40'lı rakamlara geldiğinde cilt yaşlanma oranı hızla artıyor. Bu sürecin Kate Middleton'da da başladığını görebiliriz. Yaşlanma sürecini önemli ölçüde hızlandırabilecek sigara kullanımı bu süreci daha da hızlandırıyor. Meghan Markle'ın, 'Gelecekteki Yüz' algoritmasından en iyi şekilde çıktığını görüyoruz. Genleri, teni ve yaşam tarzı nedeniyle Kate Middleton'dan daha iyi görünüyor.'' diye konuşuyor.

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Yazılım, Prens Harry'nin 68 yaşında babası Charles gibi görüneceği tahmin ediyor.

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Pop yıldızı Harry Styles ise yıllarca süren turne ve gece geç saatlere kadar süren çalışmaları nedeniyle 59 yaşında
yaşlanma sürecinin hızlanacağı ön görülmüş ve 35 yıl sonra böyle görüneceği tahmin edilmiş.

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Futbolcu Harry Kane, sağlıklı bir yaşam ve beslenmeye sahip ama o da tıpkı Harry Styles gibi benzer şekilde yaşlanacak. Dr. De Silva, bunu futbolcunun işlerinden dolayı güneş altında fazla çalışmasına bağlıyor.

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Bu şekilde Dr. De Silva, cildin zamanla ne kadar hızlı yaşlandığını görebilir, sonraki hareketi tahmin edebilir ve gelecekteki değişikliklerin nasıl görüneceğini gösteren bir görüntü yaratır. Silva, böylece hastalarına uygun ameliyatı planlanlamayı amaçlıyor.


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Future Face Gelecekteki Yüz

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