Gelecekte nasıl görüneceğinizi merak ediyor musunuz? Sonuçlar inanılmaz!

İngiltere'de bulunan Harley Street kliniğinde plastik cerrah olarak görev yapan Dr. De Silva Future Face yazılımıyla, ünlülerin zaman içinde nasıl değişeceklerini analiz ediyor. Uygulama sayesinde 25-35 yıl içinde insan yüzündeki değişimler takip edilebiliyor. Yazılım, göz çevresindeki sarkma cildi gibi yaşlanmanın temel belirtilerini yakalıyor ve sonraki yıllarda yüzün ne kadar değişeceğini tahmin ediyor.

Uygulamayı geliştiren doktorlardan biri olan Dr. De Silva, ''Bu yeni yüz haritalama teknolojisi, geleceğe bilimsel olarak bakmamıza ve bir insanın nasıl yaşlanacağını tam olarak görmemize izin veriyor. Kate Moss hala dünyanın en güzel kadınlarından biri ancak yaş 40'lı rakamlara geldiğinde cilt yaşlanma oranı hızla artıyor. Bu sürecin Kate Middleton'da da başladığını görebiliriz. Yaşlanma sürecini önemli ölçüde hızlandırabilecek sigara kullanımı bu süreci daha da hızlandırıyor. Meghan Markle'ın, 'Gelecekteki Yüz' algoritmasından en iyi şekilde çıktığını görüyoruz. Genleri, teni ve yaşam tarzı nedeniyle Kate Middleton'dan daha iyi görünüyor.'' diye konuşuyor.