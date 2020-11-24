Gelecekte uluslararası uçuşlar öncesi aşı yaptırmak zorunlu mu olacak?

Alan Jones, Avustralya yayın kuruluşu Nine News'a açıklamasında taşıma sözleşmesinde değişiklik yaparak yolcuların uçağa binmeden önce Covid-19 aşısı yaptırdıklarını kanıtlamalarını isteyeceklerini belirtti.

Jones, iç hatlarda bunun gerekli olup olmayacağını o dönemdeki koşulların belirleyeceğini ifade ederek "Ama uluslararası uçuşlarda, gelen ve giden yolcular için bunun bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz" dedi.

DİĞER ŞİRKETLER DE AYNI YOLU İZLEYEBİLİR

Qantas, uluslararası seyahatler için aşı zorunluluğunu gündeme getiren ilk havayolu şirketi oldu. Ancak diğer şirketlerin de aynı yolu izleyebileceği belirtiliyor.

Joyce başka havayolu şirketlerinde de aynı görüşte olduğunu söyledi.

Air Asia Sözcüsü CNN'e yolcular için aşı zorunluluğunu değerlendireceklerini açıkladı.

Yeni Zelanda Havayolları Air New Zealand'dan yapılan açıklamada da "Sınırların ne zaman ve nasıl açılacağına hükümetler karar verecek ve yetkili makamlarla iş birliği yapacağız" denildi.

Bu aşamada aşı zorunluluğunun bir uluslararası standart haline gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Aynı şekilde hükümetlerin böyle bir adıma izin verip vermeyeceği ve bunun için yasal zemin bulunup bulunmadığı da belli değil.