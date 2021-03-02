Gelecekte uyandırılmak üzere bedenlerini donduruyorlar!

'Kriyoprezervasyon' adı verilen yöntemle kişinin bedeni çok düşük sıcaklıkta donduruluyor ve bu bedenler gelecekte istediği bir tarihte yeniden uyandırılıyor.

Bu yöntem tamamen yeni bir buluş değil aslında... Milattan önce 2000'lerde yiyecekler tazeliğini korusun diye buz evlerinde saklandı. 17. yüzyılda ise filozof Robert Boyle canlı hayvanları vakumlayarak dondurmayı denedi. Kısmen başarılı da oldu.

Ancak keşfedilen bu yeni yöntem insanlara ölümsüzlüğü sunacak gibi görünüyor.

Krioprezervasyon yöntemi bedeni eksi 196 dereceye kadar soğutarak tüm hücre, doku ve organları koruyor.

Mevcut teknoloji bu yöntemle dondurulan bedenlerin bin yıla kadar korunabileceği görüşünde.

Şimdiden bu teknolojiyle kendini dondurtmak isteyen binlerce kişi var. Bunların arasında ünlü bitcoin zenginleri ve beyzbol oyuncularına kadar çok sayıda tanıdık simanın olduğu gelen bilgiler arasında.



