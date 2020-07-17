HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gelecekteki kızı için otostopla dünyayı geziyor

Gelecekteki kızı için otostopla dünyayı geziyor

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2020 09:53 | Son Güncelleme

İzmirli 23 yaşındaki Berker Işıldak, gelecekte ismini Ada koymayı düşündüğü kızına doğum günü hediyesi vermek için dünyayı dolaşıyor. Pijamalarıyla 3 yılda 9 ülke ve 122 şehir gezen Işıldak'ın son durağı, Antalya'nın Alanya ilçesi oldu. Işıldak şimdiye kadar 11 bin kişiyle tanışıp, hayat hikayeleri topladığını kaydetti.

Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nde okuyan Berker Işıldak, otostop çekip kamp kurarak, pijamayla dünyayı geziyor. Gelecekteki çocuğu Ada için hayat hikayeleri ve felsefeleri toplamayı amaçladığını ve bunları kitap haline getirerek, çocuğuna 18 yaş doğum günü hediyesi vermek istediğini kaydeden Berker, bugüne dek 3 yılda 9 ülke ve 122 şehir gezdi. Hayat üzerine şu ana kadar 5 bine yakın özlü söz toplayan Berker, yaklaşık 11 bin kişiyle tanıştı.

Berker Işıldak'ın macerası üniversitede Hazal adlı arkadaşının kendisine hediye ettiği Turgut Uyar posteriyle başladı. Berker, posterin yanına arkadaşlarının sevdikleri sözleri yazmalarını istedi ve sonrasında bu isteğini arkadaşlarıyla sınırlandırmadı. Koronavirüs salgını sonrası sınırların kapanmasıyla Türkiye turuna ağırlık veren Işıldak'ın şu anki durağı Antalya'nın Alanya ilçesi. İlçeyi çok beğenen Işıldak, Alanya'da görülmesi gereken her yeri gezeceğini ifade etti. Işıldak Alanya Kalesi'ni, Alanya Tersanesi'ni gezerken ilginç projesini DHA'ya anlattı.

HER ŞEY GELECEKTEKİ KIZI İÇİN

İnsanların hayat hikayeleri ve felsefelerinden oluşan bir kitap projesi için gezdiğini söyleyen Işıldak, “Bu kitabı gelecekteki çocuğuma, yani Ada'ya 18 yaş hediyesi olarak vermek istiyorum. Şu ana kadar 5 bine yakın söz topladım. 9 ülke, 122 şehir gezdim. Bu proje için insanların hayat felsefelerini topluyorum. Gittiğim yerde kartonumla söz toplamaya çalışıyorum" dedi. Pijamalarıyla gezmesinin nedenini de anlatan Işıldak, “İnsanlar bana pijama hediye ediyorlar. Hediye ettikleri pijamalarla yurt dışına çıkıyorum. Gitmeyi istedikleri yerlerde fotoğraf çekiyorum ve çektiğim fotoğraflara onları etiketliyorum. Aslında onlar gezemedikleri yeri benimle beraber gezmiş oluyor" diye konuştu.

PANDEMİ SONRASI AVRUPA

PANDEMİ SONRASI AVRUPA
Şu anda Türkiye turunda olduğunu anlatan Işıldak, “Türkiye'yi geziyorum, çünkü pandemiden dolayı yurt dışına çıkamıyorum. Normalde şu an Avrupa turunda olmam gerekiyordu, ama olmadı. Mart ayında Brezilya, Arjantin'e gidecektim. Şu anda Türkiye'de gezilmesi gereken yerlerin hepsini görmeye çalışıyorum. Sonraki süreçte Avrupa'yı ve dünyayı gezmeye devam edeceğim. Farklı kültürlerle insanları tanıyarak Ada'ya hayat felsefeleri bırakacağım. Kendimi de elimden geldiği kadar geliştirmeye çalışacağım" dedi.
Türkiye rotasında Akdeniz'den sonra doğuya gideceğini söyleyen Işıldak, ardından Karadeniz'e, en son memleketi İzmir'e dönmeyi düşündüğünü söyledi. Ailesiyle vakit geçirdikten sonra Avrupa'ya gitmek istediğini aktaran Işıldak, bu süreçte pandeminin de bitmesini beklediğini söyledi.

DOĞU KARADENİZ'İ SADECE 48 TL'YE GEZDİ

DOĞU KARADENİZ'İ SADECE 48 TL'YE GEZDİ
Işıldak, bu gezileri sırasında ilginç olaylar yaşadığını, örneğin Doğu Karadeniz'i sadece 48 TL'ye gezdiğini anlatırken şunları söyledi:
“1.5 ay boyunca Doğu Karadeniz'i gezmiştim. Doğu Karadeniz'de sadece 48 TL harcadım. Gittiğim yerlerde, Ordu'da, Giresun'da fındık bahçesinde, Rize'de çay bahçesinde çalıştım. Bunun sayesinde birçok yeri ücretsiz gezme şansı yakaladım. İnsanların tarlalarında çalışıyordum, onlar da bana akşam yemeği ve kalacak yer ayarlıyordu, ama yine çadırımda kalıyordum." (DHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Tarkan Survivor Nisa'yı takipten çıkardı!

Tarkan Survivor Nisa'yı takipten çıkardı!

Survivor şampiyonu Cemal Can'ın sözleri Nisa'yı gözyaşlarına boğdu!

Survivor şampiyonu Cemal Can'ın sözleri Nisa'yı gözyaşlarına boğdu!

Mahalle savaş alanına döndü! Yaklaşık 60 kişi birbirine girdi

Mahalle savaş alanına döndü! Yaklaşık 60 kişi birbirine girdi

TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi

TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi

İlginizi Çekebilir

Uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Araştırmalar başladı! İzmir depremin tarihini belirleyecekler

Araştırmalar başladı! İzmir depremin tarihini belirleyecekler

Yol verme kavgasında sokak savaş alanına döndü

Yol verme kavgasında sokak savaş alanına döndü

Koronavirüs tedavisi gören kız arkadaşının doğum gününü hastane önünde kutladı

Koronavirüs tedavisi gören kız arkadaşına böyle sürpriz yaptı

Seyir halindeyken alev alev yandı

Seyir halindeyken alev alev yandı

Ataşehir'de korkutan yangın

Ataşehir'de korkutan yangın

Koruma altına alınmıştı! Tokat'ta geyik böceği şaşkınlığı

Koruma altına alınmıştı! Tokat'ta ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.