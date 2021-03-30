HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Gelecekteki salgınlara karşı uluslararası antlaşma çağrısı

Gelecekteki salgınlara karşı uluslararası antlaşma çağrısı

30.03.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralarında Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 23 ülke liderleri ile AB ve DSÖ, Covid-19 sürecindeki hataların tekrarlanmaması için gelecekteki salgınlara karşı uluslararası antlaşma imzalanması çağrısı yaptı.

Gelecekteki salgınlara karşı uluslararası antlaşma çağrısı

Aralarında Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 23 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, gelecekte yaşanabilecek pandemilere karşı koordinasyon ve dayanışmanın geliştirilmesi için uluslararası bir antlaşma çağrısında bulundu.

Bildiride, koronavirüs salgını sürecinde yapılan hatalardan ders çıkarılması gerektiği vurgulanarak "Covid-19 zayıflıklarımızı ve anlaşmazlıklarımızı gözler önüne serdi. Şimdi uluslararası toplum olarak mevcut krizin ötesinde barışçıl işbirliği içinde harekete geçme fırsatını kullanmalıyız" denildi.

Gelecekte de salgınlar ve ciddi sağlık krizleri yaşanacağına ve bunun an meselesi olduğuna işaret edilen bildiride hiçbir ülke ve hiçbir uluslararası kuruluşun bu krizler karşısında tek başına duramayacağı kaydedildi.

Yapılacak bir uluslararası antlaşmayla sağlık sistemi, tehlikelere karşı uyarı sistemleri, ilaç, koruyucu donanım ve aşıların daha iyi dağıtımı alanlarında işbirliğinin artırılabileceğine dikkat çekildi.

Bildiride Almanya, Fransa, Yunanistan, Hollanda, İspanya, Norveç, Sırbistan, Arnavutluk, Güney Kore, Kenya, Fiji, Portekiz, Romanya, İngiltere, Ruanda, Şili, Kosta Rika, Güney Afrika, Trinidad ve Tobago, Tunus, Senegal, Endonezya ve Ukrayna liderlerinin imzası yer aldı.

Bildiriye 23 ülke devlet ve hükümet başkanının yanı sıra AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus da imza attı.

AFP/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüse karşı yeni umut: Sprey aşılar salgını bitirebilir Koronavirüse karşı yeni umut: Sprey aşılar salgını bitirebilir
Myanmar'da iç savaşın ayak sesleri! Ölü sayısı 500'ü aştıMyanmar'da iç savaşın ayak sesleri! Ölü sayısı 500'ü aştı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Diğer Haberler

Myanmar'da iç savaşın ayak sesleri! Ölü sayısı 500'ü aştı

Myanmar'da iç savaşın ayak sesleri! Ölü sayısı 500'ü aştı

Tanzanya Devlet Başkanı’nın cenaze törenindeki izdihamda 45 kişi öldü

Devlet Başkanı’nın cenaze törenindeki izdihamda 45 kişi öldü

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye: ABD'nin papağanı!

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye: ABD'nin papağanı!

Eski gezegen 'Theia'nın parçaları Dünya'nın merkezinde olabilir

Eski gezegenin parçaları dünyada mı?

ABD'de aşı araştırması: İlk dozdan sonra yüzde 80 etki

ABD'de aşı araştırması: İlk dozdan sonra yüzde 80 etki

ABD'li uzmandan korkutan Kovid-19 uyarısı

ABD'li uzmandan korkutan Kovid-19 uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.