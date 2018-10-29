Gelecekten En Fazla Umutsuz Olanlar Afganlar

Yeni bir araştırma Afganlar’ın gelecekten ne kadar umutsuz olduğunu ortaya koydu.

Gallup’un 2006’dan bu yana farklı ülkelerde yaptığı araştırmada Afganlar’ın diğer ülkelerde yaşayanlardan daha endişeli oldukları, daha az güldükleri ve gelecekleriyle ilgili daha karamsar oldukları ortaya çıktı.

Gallup, 2006’da ilk defa insanların kendileriyle, yaşamlarıyla ve beklentileriyle ilgili anketler yapmaya başlamıştı.

Ankete göre gelecek beş yıla umutla bakanların ortlaması 10 üzerinden sadece 2,3.

Gallup, bunun herhangi bir yılda ve herhangi bir ülke için en düşük oranı gösterdiğini belirtiyor.

Anket Temmuz ayında bin Afganla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Anketin 3,8’lik bir hata payı olduğu belirtildi.

