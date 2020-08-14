Gelecekten fırlamış gibi: Hyperion XP-1 tanıtıldı! İşte özellikleri

Hyperion XP-1 aylardır tanıtımları yayınlanan bir süper otomobildi. Tanıtım videolarından birçok kişinin 'artık tanıtılsın' diyerek ayrıldığı otomobil, artık beklenen tanıtımını yaptı. Hyperion XP-1, şirketin resmi duyurusu ile birlikte ilk kez yakından görüntülendi.
Hyperion XP-1'in tasarımından başlayalım. Süper otomobil karbon titanyum monokok bir gövdeyle geliyor. Hyperion XP-1'in kapıları ise tıpkı Tesla Model X'te olduğu gibi yukarı doğru açılıyor. Camlar ise otomobilin en ilgi çeken yanlarından biri. Zira, otomobilin camları önden arkaya kadar sanki tek bir parça halindeymiş gibi uzanıyor. Üstelik bu camlar istenildiğinde karartılabiliyor veya açılabiliyor. Aracın etrafındaki aerodinamik parçalar ise otomobilin en keskin virajlardan yüksek hızlarla çıkmasını sağlıyor.
Hidrojen ile çalışan otomobilin en çok bahsedilmesi gereken tarafı motoru. Hyperion XP-1, bünyesinde hidrojen depolama sistemleri bulunduruyor. Otomobilin hidrojen yakıt hücresi ise elektrik motorlarına yakıt veriyor. Gelen hidrojen yakıtı, elektrik motorlarının güç üretmesini sağlıyor ve elektrik motorları da ürettikleri gücü otomobilin 4 tekerine birden aktarıyor. Süper olduğu kadar güçlü de olan Hyperion XP-1, bu sistem sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2.2 saniyede tamamlıyor. Hidrojen ile çalışan otomobil, tek bir hidrojen deposuyla tam 1635 km menzil sunuyor. Bu günümüzdeki birçok elektrikli otomobilin hatta ve hatta içten yanmalı motora sahip otomobillerin sunamadığı bir menzil mesafesi. Otomobilin maksimum hızı ise 356 km/s ile sınırlandırılmış durumda.
3 vitesli bir şanzıman ile gelen ve kullanımı oldukça kolay olan otomobil, iç mekanında da geleceğin teknolojilerini kullanıyor. Yerli otomobil TOGG'da da bir benzerini gördüğümüz uçtan uca ekran teknolojisi, Hyperion XP-1'de daha da büyük boyutlarda kullanılıyor. XP-1'in ekranı tam tamına 98 inç büyüklüğünde ve kıvrımlı bir tasarıma sahip. Ayrıca otomobilin bazı görevleri çeşitli jestlerle de kontrol edilebiliyor.
Hyperion XP-1'in çıkış tarihi için kesinleşmiş bir tarih yok. Ancak otomobilin üretim planı şimdiden hazır. O plana göre XP-1'in üretimi 2022'de başlayacak ve sadece 300 adet üretilecek. Fiyatı ise henüz belli değil.
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