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Gelen çığlık sesleri gerçeği ortaya çıkardı! Planı kabusa dönüştü

12.06.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yabancı uyruklu bir kişi, yurt dışına çıkmak için bir tur otobüsünün motor bölümüne girdi. Hareket eden otobüsün motor bölümünde mahsur kalan kişi için ekipler seferber oldu. Hafif yaralı olarak sıkıştığı yerden çıkarılan kişi hastaneye kaldırıldı.

Gelen çığlık sesleri gerçeği ortaya çıkardı! Planı kabusa dönüştü

Olay, İstanbul Fatih'te meydana geldi. Yabancı uyruklu bir kişi yurt dışına çıkmak için bir tur otobüsünün motor bölümüne saklandı. Otobüsün hareket etmesiyle saklandığı yerde mahsur kalan kişinin imdadına ekipler yetişti. 1 saat süren çalışma sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan kişi, hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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ÇIĞLIK SESLERİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Olay, saat 13.00 sıralarında Fatih Fevzipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Makedonya’dan İstanbul’a tur için gelen bir otobüs geri dönmek üzere Laleli’den hareket etti. Bir süre sonra otobüs içerisinde bağrışma seslerini duyan yolcuların durumu otobüs şoförüne bildirdi. Otobüs daha sonra yol kenarına çekildi. Yabancı uyruklu şahsın çığlık seslerini duyan otobüs şoförü otobüsü yol kenarına çekerek durdurdu. Otobüsün altından motor kısmına doğru girdiği anlaşılan zanlının mahsur kaldığını gören şoför, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

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1 SAAT SÜREN ÇALIŞMA SONUCUNDA KURTARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şahsı sıkıştığı yerden çıkarmak için seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmada yabancı uyruklu şahsın kendisini iple bağladığını tespit etti. İtfaiye ekiplerinin otobüsün motor kısmına giren şahsı çıkarmak için başlattığı çalışmalar yaklaşık 1 saat sürdü. Çalışmalar sonrası çıkarılan şahsın, aracın çalışmasıyla vücudunda yanıklar oluştuğu görüldü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yabancı uyruklu şahıs, hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

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